VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-10-15
|NL0009272XXX
|3938777.000
|447497742.66
|113.6134
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-10-15
|NL0009272XXX
|543000.000
|42049446.88
|77.4391
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-10-15
|NL0009272XXX
|360000.000
|33598227.60
|93.3284
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-10-15
|NL0009690XXX
|11185404.000
|441699262.71
|39.4889
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-10-15
|NL0009690XXX
|2298390.000
|37840529.01
|16.4639
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-10-15
|NL0009690XXX
|2426537.000
|28824025.59
|11.8787
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-10-15
|NL0010273XXX
|2761000.000
|51815306.28
|18.7669
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-10-15
|NL0010731XXX
|918000.000
|85191915.63
|92.8017
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-10-15
|NL0011683XXX
|182950000.000
|10040066225.06
|54.8787
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-10-15
|NL0010408XXX
|36003010.000
|1532956082.72
|42.5786
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-10-15
|NL0009272XXX
|328000.000
|21196514.74
|64.6235
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