Die Nike-Aktie sendet nach ihrem jahrelangen Absturz ein kräftiges Lebenszeichen. Am Donnerstag sprang der Sportartikel-Titel um +5,21% auf 37,14 US$. Zuvor war der Kurs zeitweise auf 31,97 US$ und damit den tiefsten Stand seit 2012 gefallen. Die Erholung beginnt an einer wichtigen Unterstützung, doch der langfristige Abwärtstrend bleibt vorerst intakt. Chartanalyse zur Nike-Aktie Seit dem Rekordhoch im Jahr 2021 bewegte sich der Kurs der Nike-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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