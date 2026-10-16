Die SAP-Aktie setzt ihre eindrucksvolle Erholung fort. Am Donnerstag gewann der DAX-Titel +2,19% und schloss bei 201,25 €. Damit hat sich der Kurs seit dem Sommertief bereits um knapp +60% erholt. Der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal und bullische Indikatoren sprechen für weiteren Rückenwind - allerdings wartet jetzt ein wichtiger Widerstand. Chartanalyse zur SAP-Aktie Nach dem Tief im Bereich von 129,00 € gelang der SAP-Aktie eine dynamische Trendwende. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de