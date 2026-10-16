Die Renk-Aktie versucht nach ihrem Absturz eine Gegenbewegung. Am Donnerstag gewann der Rüstungstitel +4,04% und schloss bei 36,20 €. Zuvor war der Kurs der Renk-Aktie auf den tiefsten Stand seit Anfang 2025 gefallen. RSI und MACD liefern erste Erholungssignale, doch Abwärtstrend, gebrochener Trendkanal und Elliott-Wellen-Szenario bleiben klar bärisch. Chartanalyse zur Renk-Aktie Der Kurs der Renk-Aktie hat an der Unterstützungszone zwischen etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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