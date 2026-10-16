DJ Roche-Medikament erhält US-Zulassung für Endokrine Orbitopathie
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Roche kann sein Medikament Enspryng auch zur Behandlung der Autoimmunerkrankung Endokrine Orbitopathie bei Erwachsenen in den USA vermarkten. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat der US-Gesundheitsbehörde FDA die entsprechende Zulassung erteilt.
Enspryng ist in den USA seit 2020 bereits für die Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankung, ebenfalls eine Autoimmunerkrankung, zugelassen.
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October 16, 2026 01:42 ET (05:42 GMT)
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