Die TWINBIRD Corporation hat die Markteinführung des tragbaren Ultra-Tiefkühlschranks SC-UF25 angekündigt, ein kompakter Ultra-Tiefkühlschrank mit 25 Litern Nutzvolumen, der Temperaturen von bis zu -86 °C erreichen kann. Das neue Produkt, dessen Markteinführung für November 2026 geplant ist, erweitert das Angebot des Unternehmens an Lösungen, die auf der Free-Piston-Stirling-Cooler-Technologie (FPSC) basieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261012906896/de/

TWINBIRD Corporation Launches Ultra-Low Temperature Portable Freezer SC-UF25 to Enable a Dry-Ice-Free Cold Chain for Research Samples

Da sich Bereiche der Lebenswissenschaften wie die regenerative Medizin, die Zelltherapie und die Arzneimittelforschung ständig weiterentwickeln, gewinnt die zuverlässige Ultra-Tiefkühllagerung von Forschungsproben zunehmend an Bedeutung. Obwohl sich die Lagertechnologien weiterentwickelt haben, sind Transport und Zwischenlagerung oft auf Trockeneis angewiesen, was Herausforderungen hinsichtlich Temperaturstabilität, Betriebseffizienz und Umweltbelastung mit sich bringt. Dies hat die Nachfrage bei Forschern, Laboren und Forschungseinrichtungen nach nachhaltigen Kühlkettenlösungen erhöht, die Ultra-Tiefkühltemperaturen von der Lagerung bis zum Transport aufrechterhalten können.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat TWINBIRD den SC-UF25 auf Basis seiner FPSC-Technologie entwickelt, bei der Heliumgas als Kältemittel zum Einsatz kommt. Der Gefrierschrank erreicht Temperaturen bis zu -86 °C und ist dabei kompakt und leicht. Er unterstützt eine Standard-Wechselstromversorgung von 100-240 V, 50/60 Hz, was einen flexiblen Einsatz sowohl für die stationäre Lagerung als auch für den Transport innerhalb von Forschungseinrichtungen und zwischen verschiedenen Standorten ermöglicht.

Zu den wichtigsten Merkmalen zählen eine präzise Temperaturregelung von -86 °C bis -20 °C in 1-°C-Schritten, geringe Vibrationen sowie ein kompaktes Design, das sich für Labore und Forschungseinrichtungen eignet, in denen der Platz für die Aufstellung begrenzt ist. Das Produkt enthält zudem Präzisionskomponenten, die in der renommierten Region Tsubame-Sanjo in Japan hergestellt werden und auf fortschrittlichem ingenieurtechnischem Know-how basieren, das durch jahrzehntelange Fertigungsexzellenz entwickelt wurde.

Durch die Ermöglichung von Lagerung und Transport in einer Umgebung mit -86 °C trägt der SC-UF25 dazu bei, die Abhängigkeit von Trockeneis zu verringern und gleichzeitig die Stabilität und Effizienz von Kühlkettenprozessen bei extrem niedrigen Temperaturen zu verbessern. Durch den Einsatz der FPSC-Technologie möchte TWINBIRD die Konservierung hochwertiger Forschungsmaterialien unterstützen und zum Fortschritt der Forschung und der Abläufe in den Lebenswissenschaften beitragen.

Der SC-UF25 wird auf der MEDICA 2026 vorgestellt, einer der weltweit größten Fachmessen für den Medizin- und Life-Science-Sektor, die vom 16. bis 19. November 2026 in Düsseldorf stattfindet. Dort wird TWINBIRD den Beitrag des Produkts zu nachhaltigen Ultra-Tiefkühlkettenanwendungen für Forschung, Labor und Life-Science hervorheben.

Haftungsausschluss: Der SC-UF25 ist ausschließlich für den Einsatz in der Kühlkette in Forschung, Labor und den Biowissenschaften bestimmt. Es ist nicht gemäß der EU-Medizinprodukteverordnung registriert und nicht für Diagnose, Behandlung, klinische Entscheidungen oder Patientenversorgung vorgesehen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261012906896/de/

Contacts:

SC Business Sales, TWINBIRD Corporation fpsc@twinbird.co.jp