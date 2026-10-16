Hürth (ots) -Künstliche Intelligenz hat sich in vielen Unternehmen inzwischen als fester Bestandteil des Arbeitsalltags etabliert. Ob im Kundenservice, bei der Auswertung von Dokumenten oder in der Softwareentwicklung - die Einsatzmöglichkeiten wachsen kontinuierlich. Mit jeder neuen Anwendung steigen jedoch auch die laufenden Ausgaben für Cloud-Dienste und API-Token. Nicht selten summieren sich diese Kosten bereits auf mehrere tausend Euro pro Monat.Damit rückt eine Frage in den Mittelpunkt. Es geht längst nicht mehr ausschließlich darum, ob KI eingesetzt werden sollte, sondern vielmehr darum, auf welcher Infrastruktur ihr Betrieb sinnvoll ist. Dieser Beitrag zeigt, ab wann sich der Wechsel von cloudbasierten Sprachmodellen auf eigene Hardware lohnt, welche Kosten realistisch miteinander verglichen werden sollten und für welche Einsatzszenarien lokale KI-Lösungen bereits heute eine überzeugende Option darstellen.Der Erfolg von KI erhöht gleichzeitig die BetriebskostenViele Unternehmen haben in den vergangenen Monaten erste KI-Anwendungen produktiv eingeführt. Häufig unterstützen sie bereits den Vertrieb, den Kundenservice oder die Dokumentenverarbeitung und liefern dabei überzeugende Ergebnisse. Mit jeder erfolgreichen Anwendung wächst jedoch auch die Nutzung im Arbeitsalltag. Mitarbeitende greifen häufiger auf die Systeme zurück, wodurch die Anzahl der Anfragen kontinuierlich steigt.Ein weiterer Faktor sind die zugrunde liegenden Unternehmensdaten. KI-Agenten greifen oft auf umfangreiche Wissensbestände zu, um fundierte Antworten zu erstellen. Dafür müssen große Mengen an Informationen durchsucht, bewertet und zusammengeführt werden. Dieser Prozess verursacht einen erheblichen Tokenverbrauch, der die eigentlichen Betriebskosten maßgeblich bestimmt.Optimierung hat ihre GrenzenZunächst versuchen viele Unternehmen, die Kosten über kleinere Sprachmodelle oder besser strukturierte Wissensdatenbanken zu senken. Auch eine gezielte Verdichtung von Informationen kann den Rechenaufwand reduzieren. Allerdings ist dieser Ansatz nur begrenzt sinnvoll. Werden Inhalte zu stark gekürzt oder gefiltert, leidet häufig die Qualität der Antworten. Gleichzeitig verursacht die kontinuierliche Pflege der Daten zusätzlichen Aufwand.Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft, bleibt häufig nur eine grundsätzliche Entscheidung über die Infrastruktur. Dann stellt sich die Frage, ob der dauerhafte Bezug von Cloud-Leistungen wirtschaftlich noch sinnvoll ist oder ob sich der Betrieb eigener Systeme lohnt.Wann lokale KI wirtschaftlich wirdEine Alternative besteht darin, Open-Source-Sprachmodelle auf eigener GPU-Hardware zu betreiben. Dadurch entfallen die laufenden Tokenkosten externer Anbieter weitgehend, während gleichzeitig sämtliche Unternehmensdaten innerhalb der eigenen IT-Infrastruktur bleiben.Interessant wird dieser Schritt vor allem bei Anwendungen mit hoher Auslastung. Bereits einzelne KI-Agenten können Anfragen mit mehreren Zehntausend Token verarbeiten. Werden solche Systeme von vielen Mitarbeitenden regelmäßig genutzt, entstehen schnell monatliche Cloud-Kosten im vierstelligen Bereich. In diesen Fällen kann eine eigene Infrastruktur wirtschaftlicher sein.Dabei muss die Hardware nicht zwingend gekauft werden. Neben klassischen Investitionen stehen inzwischen auch Leasing- und Mietmodelle zur Verfügung. Dadurch lassen sich moderne KI-Server deutlich flexibler finanzieren.Besonders effizient bei mehreren AnwendungenDas größte Einsparpotenzial entsteht häufig dann, wenn mehrere KI-Anwendungen dieselbe Hardware gemeinsam nutzen. Industrielle Prozesse laufen zwar teilweise rund um die Uhr, doch nicht alle dafür erforderlichen Berechnungen müssen in Echtzeit erfolgen. Rechenintensive Vorberechnungen, Analysen oder Optimierungen lassen sich häufig in Zeiten geringerer Auslastung verschieben, etwa in die Nacht. Klassische Büroanwendungen werden dagegen überwiegend während der Arbeitszeiten genutzt. Diese unterschiedlichen Lastprofile sorgen für eine bessere Auslastung der vorhandenen Rechenleistung und verbessern damit die Wirtschaftlichkeit.Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Vor allem Industrieunternehmen und mittelständische Betriebe legen großen Wert darauf, sensible Unternehmensdaten nicht an externe Cloud-Dienste zu übertragen. Eigene KI-Systeme bieten hier zusätzliche Kontrolle und schaffen gleichzeitig die Grundlage für spezialisierte Anwendungen, etwa in der Produktionssteuerung, Robotik oder Logistik.Wirtschaftlichkeit regelmäßig überprüfenMit jeder neuen Modellgeneration steigen nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern häufig auch die Nutzungskosten kommerzieller Cloud-Angebote. Unternehmen sollten deshalb ihre KI-Ausgaben regelmäßig analysieren und prüfen, ob der Betrieb eigener Hardware inzwischen wirtschaftlicher ist.Eine feste Grenze gibt es zwar nicht. Steigen die monatlichen Tokenkosten jedoch dauerhaft in den vierstelligen Bereich und kommen mehrere produktive Anwendungen zusammen, lohnt sich eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Dann stehen nicht mehr allein die laufenden Kosten im Vordergrund, sondern ebenso Skalierbarkeit, Datenschutz und die langfristige Kontrolle über die eigene KI-Infrastruktur.Über Dr. Alexander Nichau:Dr. Alexander Nichau ist Geschäftsführer der niologic GmbH und Experte für Künstliche Intelligenz. Seit 2015 unterstützt er Unternehmen bei der Integration von KI in bestehende Systemlandschaften und Aufbau eigener KI-Teams. iologic zählt weltweit zu einem illustren Kreis von Google Cloud Specialized Partner for AI, also den Spezialberatungen, die von Google AI als Partner zertifiziert sind. Weitere Informationen unter: www.niologic.de.Pressekontakt:niologic GmbHVertreten durch: Dr. Alexander NichauE-Mail: info@niologic.deWebsite: https://niologic.de/mission.htmlRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: niologic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182383/6372179