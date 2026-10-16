Das Multi-Service-Reisetechnologieunternehmen bietet Online-Reisebüros, Reisemanagementunternehmen, Fluggesellschaften, Versicherern und Fintech-Unternehmen eine einzige Schnittstelle, über die sie jede Reise um Echtzeit-Flugdaten, Schutz vor Reiseunterbrechungen und Reisezusatzleistungen ergänzen können.

Daten von Yuvo zeigen, dass im Jahr 2025 mehr als 913 Millionen Passagiere von Flugausfällen betroffen waren und Reisende mittlerweile sechsmal so häufig eine Reiseversicherung abschließen wie vor der Pandemie. Für die meisten Reisemarken bedeutet ein verspäteter Flug jedoch nach wie vor Supportanrufe, Rückerstattungen und Kundenverluste. Yuvo verwandelt solche Momente und jeden anderen Reiseabschnitt in Umsatz und Kundenbindung.

Die meisten Reisemarken erzielen mit ihren Kunden nur einmal Einnahmen: wenn sie buchen. Yuvo ändert das. Es hilft Partnern dabei, über den gesamten Kundenprozess hinweg Einnahmen zu erzielen ohne dass sie eigene Technologien zu entwickeln brauchen oder die Kontrolle über ihre Kundenbeziehung aufgeben müssen.

Yuvo arbeitet mit einigen der renommiertesten Unternehmen der Reisebranche zusammen und verwandelt deren bestehende Kundenbeziehungen in eine kontinuierliche Einnahmequelle, wobei diese Unternehmen die vollständige Kontrolle behalten. Die Plattform wurde von einem Team aus erfahrenen Experten für Reisetechnologie entwickelt und hat durch ihre Dienste bereits mehr als 26 Millionen Reisenden geholfen, wobei sie das Kundenerlebnis verbesserte und die Kundenbindung weltweit verstärkte.

Die Dienstleistungen von Yuvo Mehrwert in allen Phasen der Reise

Schutz und schnelle Auszahlungen : Sofortige Auszahlungen bei Flugverspätungen oder verlorenem Gepäck sowie die Abwicklung von Entschädigungsansprüchen von Anfang bis Ende. Kunden erhalten Hilfe, noch bevor sie daran denken, den Support anzurufen.

: Sofortige Auszahlungen bei Flugverspätungen oder verlorenem Gepäck sowie die Abwicklung von Entschädigungsansprüchen von Anfang bis Ende. Kunden erhalten Hilfe, noch bevor sie daran denken, den Support anzurufen. Datenlösungen : Reisehinweise in Echtzeit, Unterbrechungsprognosen und Reisestatistiken. Unsere Partner können damit das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt anbieten.

: Reisehinweise in Echtzeit, Unterbrechungsprognosen und Reisestatistiken. Unsere Partner können damit das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt anbieten. Reise-Zusatzleistungen: Ob Fast Track, eSIMs, Lounge-Zugang oder Sitzplatzauswahl all dies sind Leistungen, die Reisende sich bereits zu Anfang sichern möchten.

Das Ganze läuft auf einer einzigen Plattform, über eine einzige API und im Rahmen eines einzigen Vertrags, sodass sowohl Flugreise- als auch Bahnreise-Partner sofort Anschluss finden und Einnahmen erzielen können.

"Früher war eine Unterbrechung der schlimmste Moment in einer Kundenbeziehung. Heute dagegen kann genau dies der Moment sein, um Kunden auf Lebenszeit zu gewinnen", sagte Tomasz Pawliszyn, CEO der Yuvo Group. "Reisende erwarten, dass man sich während der gesamten Reise um sie kümmert, und die Marken, die das schaffen, werden sich durchsetzen. Mit Yuvo kann jede Reisemarke genau das und noch viel mehr tun, ohne die Technologie dafür selbst entwickeln zu müssen."

Für Fluggesellschaften: geringere Kosten, zufriedenere Fahrgäste

Die Produkte von Yuvo kommen nicht nur den Passagieren zugute. Die Plattform bietet Fluggesellschaften zudem Kosten- und Effizienzvorteile. So senkt beispielsweise die vollständige Automatisierung des Kostenerstattungsvorgangs mit Yuvo die durchschnittlichen Bearbeitungskosten um 50 und verkürzt die Prüfung von Anträgen von 20 Minuten auf 22 Millisekunden, während gleichzeitig die Treffsicherheit der Entscheidungen erhöht wird. Die Passagiere werden jederzeit auf dem Laufenden gehalten, und die Fluggesellschaften behalten zu jedem Anspruch das letzte Wort.

Yuvo steht Reisepartnern weltweit ab sofort unter www.yuvo-travel.com zur Verfügung.

Yuvo Reisen mit Köpfchen

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