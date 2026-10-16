NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 76 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Fabian Piasta reduzierte seine Gewinnerwartungen für 2026 in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf Projektverzögerungen, träge Auftragsabrufe und Kostendruck bei dem Hersteller von Schienentechnik. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie sei mittlerweile aber ausgewogen./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007667107
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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