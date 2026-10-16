DJ PTA-AFR: FORIS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
FORIS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Bonn (pta000/16.10.2026/08:15 UTC+2) - FORIS AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzernabschluss 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 31.12.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.foris.com/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2027 Berichtszeitraum: 01.01.2027 - 30.06.2027 Internet-Veröffentlichung: https://www.foris.com/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 06.08.2027
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: FORIS AG Kurt-Schumacher-Str. 18-20 53113 Bonn Deutschland Ansprechpartner: Frederick Iwans Tel.: +49 228 95750-20 E-Mail: vorstand@foris.com Website: www.foris.com ISIN(s): DE0005775803 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1792131300495 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)