DJ PTA-Adhoc: FORIS AG: Volatilität der Prozessfinanzierung führt bei der FORIS AG zu einem negativen Halbjahresergebnis

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr

FORIS AG: Volatilität der Prozessfinanzierung führt bei der FORIS AG zu einem negativen Halbjahresergebnis

Bonn (pta000/03.08.2026/16:15 UTC+2)

Der Bonner Prozessfinanzierer FORIS AG hat in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres ein negatives Halbjahresergebnis erwirtschaftet. Bei einem Halbjahres-Konzernumsatz von 10.423 TEUR (Vorjahr: 9.440 TEUR) beläuft sich nach den nun vorliegenden Zahlen das Halbjahres-Konzern-EBIT auf -854 TEUR (Vorjahr: -615 TEUR). Dieses Zwischenergebnis ist auf den temporär schwächeren Umsatzbeitrag des Segments Prozessfinanzierung zurückzuführen und konnte auch mit einem erneut überaus starken Jahresbeginn beim Verkauf von Vorratsgesellschaften nicht kompensiert werden.

Ursache für das schwache erste Halbjahr ist allein der Umstand, dass in den ersten sechs Monaten keine größeren Verfahren beendet wurden.

Aus dem Halbjahresergebnis lassen sich keine Rückschlüsse auf das zweite Halbjahr und das zu erwartende Jahresergebnis ziehen. Im Portfolio von FORIS befinden sich eine Reihe größerer Verfahren, die mittelfristig und ggf. noch im laufenden Geschäftsjahr erhebliche Erlöse erzielen können.

Der Halbjahresfinanzbericht mit allen weiteren Details wird am 07. August 2026 veröffentlicht werden.

Bonn, 03. August 2026

Der Vorstand

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: FORIS AG Kurt-Schumacher-Str. 18-20 53113 Bonn Deutschland Ansprechpartner: Frederick Iwans Tel.: +49 228 95750-20 E-Mail: vorstand@foris.com Website: www.foris.com ISIN(s): DE0005775803 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785766500456 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 10:15 ET (14:15 GMT)