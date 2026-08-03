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Dow Jones News
03.08.2026 16:51 Uhr
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PTA-Adhoc: FORIS AG: Volatilität der Prozessfinanzierung führt bei der FORIS AG zu einem negativen Halbjahresergebnis

DJ PTA-Adhoc: FORIS AG: Volatilität der Prozessfinanzierung führt bei der FORIS AG zu einem negativen Halbjahresergebnis

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr

FORIS AG: Volatilität der Prozessfinanzierung führt bei der FORIS AG zu einem negativen Halbjahresergebnis

Bonn (pta000/03.08.2026/16:15 UTC+2)

Der Bonner Prozessfinanzierer FORIS AG hat in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres ein negatives Halbjahresergebnis erwirtschaftet. Bei einem Halbjahres-Konzernumsatz von 10.423 TEUR (Vorjahr: 9.440 TEUR) beläuft sich nach den nun vorliegenden Zahlen das Halbjahres-Konzern-EBIT auf -854 TEUR (Vorjahr: -615 TEUR). Dieses Zwischenergebnis ist auf den temporär schwächeren Umsatzbeitrag des Segments Prozessfinanzierung zurückzuführen und konnte auch mit einem erneut überaus starken Jahresbeginn beim Verkauf von Vorratsgesellschaften nicht kompensiert werden.

Ursache für das schwache erste Halbjahr ist allein der Umstand, dass in den ersten sechs Monaten keine größeren Verfahren beendet wurden.

Aus dem Halbjahresergebnis lassen sich keine Rückschlüsse auf das zweite Halbjahr und das zu erwartende Jahresergebnis ziehen. Im Portfolio von FORIS befinden sich eine Reihe größerer Verfahren, die mittelfristig und ggf. noch im laufenden Geschäftsjahr erhebliche Erlöse erzielen können.

Der Halbjahresfinanzbericht mit allen weiteren Details wird am 07. August 2026 veröffentlicht werden.

Bonn, 03. August 2026

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender:      FORIS AG 
           Kurt-Schumacher-Str. 18-20 
           53113 Bonn 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Frederick Iwans 
Tel.:         +49 228 95750-20 
E-Mail:        vorstand@foris.com 
Website:       www.foris.com 
ISIN(s):       DE0005775803 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785766500456 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 10:15 ET (14:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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