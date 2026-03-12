DJ PTA-Adhoc: FORIS AG: FORIS AG schließt 2025 mit leicht negativem Konzernergebnis ab - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

FORIS AG: FORIS AG schließt 2025 mit leicht negativem Konzernergebnis ab

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Bonn (pta000/12.03.2026/18:30 UTC+1)

Der Bonner Prozessfinanzierer FORIS AG erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein leicht negatives Konzernergebnis. Bei einem Umsatz von 22.639 TEUR (Vorjahr: 29.767 TEUR) beläuft sich nach den vorläufigen, noch nicht final geprüften Zahlen das Konzernperiodenergebnis nach Steuern auf -131 TEUR (Vorjahr: 2.913 TEUR) bzw. nach erstmaliger Berücksichtigung des Sonstigen Ergebnisses (OCI) auf -116 TEUR als Konzerngesamtergebnis. Dies entspricht im Wesentlichen auch dem Ergebnis des Einzelabschlusses der FORIS AG.

Ursächlich für dieses Ergebnis ist ein temporär schwächerer Umsatzbeitrag des Segments Prozessfinanzierung, der auch mit einem erneut starken Jahr beim Verkauf von Vorratsgesellschaften nicht kompensiert werden konnte. Hintergrund hierfür ist der Umstand, dass im Vergleich zum Vorjahr weniger und vor allem kleinere Verfahren beendet worden sind.

Die Prognose steht unter dem Vorbehalt wertaufhellender Tatsachen. Insbesondere im Falle von zwischenzeitlichen Entwicklungen in finanzierten Verfahren kann sich das voraussichtliche Ergebnis noch ändern.

Rückschlüsse auf Folgejahre lassen sich aus dem Ergebnis des Jahres 2025 nicht ziehen. Im Portfolio von FORIS befinden sich mehr als 100 finanzierte Streitigkeiten, darunter eine Reihe größerer Verfahren, mit einem Gesamtoptionsvolumen von rund 74 Millionen EUR, die mittel- und langfristig ein erhebliches Erlöspotential bieten. Daher geht das Unternehmen nach aktueller Einschätzung davon aus, im Jahr 2026 wieder ein deutlich besseres Ergebnis zu erzielen.

Der Geschäftsbericht mit allen weiteren Details wird am 27. März 2026 veröffentlicht werden.

Bonn, 12. März 2026

Der Vorstand

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

