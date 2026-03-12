Anzeige
Donnerstag, 12.03.2026

WKN: 577580 | ISIN: DE0005775803 | Ticker-Symbol: FRS
Xetra
12.03.26 | 17:35
3,180 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
12.03.2026 19:03 Uhr
PTA-Adhoc: FORIS AG: FORIS AG schließt 2025 mit leicht negativem Konzernergebnis ab - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

DJ PTA-Adhoc: FORIS AG: FORIS AG schließt 2025 mit leicht negativem Konzernergebnis ab - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

FORIS AG: FORIS AG schließt 2025 mit leicht negativem Konzernergebnis ab

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Bonn (pta000/12.03.2026/18:30 UTC+1)

Der Bonner Prozessfinanzierer FORIS AG erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein leicht negatives Konzernergebnis. Bei einem Umsatz von 22.639 TEUR (Vorjahr: 29.767 TEUR) beläuft sich nach den vorläufigen, noch nicht final geprüften Zahlen das Konzernperiodenergebnis nach Steuern auf -131 TEUR (Vorjahr: 2.913 TEUR) bzw. nach erstmaliger Berücksichtigung des Sonstigen Ergebnisses (OCI) auf -116 TEUR als Konzerngesamtergebnis. Dies entspricht im Wesentlichen auch dem Ergebnis des Einzelabschlusses der FORIS AG.

Ursächlich für dieses Ergebnis ist ein temporär schwächerer Umsatzbeitrag des Segments Prozessfinanzierung, der auch mit einem erneut starken Jahr beim Verkauf von Vorratsgesellschaften nicht kompensiert werden konnte. Hintergrund hierfür ist der Umstand, dass im Vergleich zum Vorjahr weniger und vor allem kleinere Verfahren beendet worden sind.

Die Prognose steht unter dem Vorbehalt wertaufhellender Tatsachen. Insbesondere im Falle von zwischenzeitlichen Entwicklungen in finanzierten Verfahren kann sich das voraussichtliche Ergebnis noch ändern.

Rückschlüsse auf Folgejahre lassen sich aus dem Ergebnis des Jahres 2025 nicht ziehen. Im Portfolio von FORIS befinden sich mehr als 100 finanzierte Streitigkeiten, darunter eine Reihe größerer Verfahren, mit einem Gesamtoptionsvolumen von rund 74 Millionen EUR, die mittel- und langfristig ein erhebliches Erlöspotential bieten. Daher geht das Unternehmen nach aktueller Einschätzung davon aus, im Jahr 2026 wieder ein deutlich besseres Ergebnis zu erzielen.

Der Geschäftsbericht mit allen weiteren Details wird am 27. März 2026 veröffentlicht werden.

Bonn, 12. März 2026

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      FORIS AG 
           Kurt-Schumacher-Str. 18-20 
           53113 Bonn 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Frederick Iwans 
Tel.:         +49 228 95750-20 
E-Mail:        vorstand@foris.com 
Website:       www.foris.com 
ISIN(s):       DE0005775803 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773336600926 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 13:30 ET (17:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
