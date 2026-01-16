DJ PTA-AFR: FORIS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Bonn (pta000/16.01.2026/07:55 UTC+1) - FORIS AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.foris.com/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.foris.com/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Aussender: FORIS AG Kurt-Schumacher-Str. 18-20 53113 Bonn Deutschland Ansprechpartner: Frederick Iwans Tel.: +49 228 95750-20 E-Mail: vorstand@foris.com Website: www.foris.de ISIN(s): DE0005775803 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
