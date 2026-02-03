DJ PTA-NVR: FORIS AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG
FORIS AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG
Bonn (pta000/03.02.2026/18:45 UTC+1) - Veröffentlichung
1. Emittent FORIS AG, Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn, Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 03.02.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 4.568.782 davon Anzahl Mehrstimmrechte: n/a
(Ende)
Aussender: FORIS AG Kurt-Schumacher-Str. 18-20 53113 Bonn Deutschland Ansprechpartner: Frederick Iwans Tel.: +49 228 95750-20 E-Mail: vorstand@foris.com Website: www.foris.de ISIN(s): DE0005775803 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
