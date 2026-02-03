Anzeige
Mehr »
Dienstag, 03.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold dreht wieder auf: Goldpreis-Comeback - und diese Bohrung liefert 307 Meter "Gold-System"
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 577580 | ISIN: DE0005775803 | Ticker-Symbol: FRS
Tradegate
29.01.26 | 16:29
3,420 Euro
+10,32 % +0,320
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
FORIS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FORIS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,0203,12020:36
3,0203,24017:36
Dow Jones News
03.02.2026 19:21 Uhr
229 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-NVR: FORIS AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

DJ PTA-NVR: FORIS AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG

FORIS AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG

Bonn (pta000/03.02.2026/18:45 UTC+1) - Veröffentlichung

1. Emittent FORIS AG, Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn, Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 03.02.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 4.568.782 davon Anzahl Mehrstimmrechte: n/a

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      FORIS AG 
           Kurt-Schumacher-Str. 18-20 
           53113 Bonn 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Frederick Iwans 
Tel.:         +49 228 95750-20 
E-Mail:        vorstand@foris.com 
Website:       www.foris.de 
ISIN(s):       DE0005775803 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770140700762 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 12:45 ET (17:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.