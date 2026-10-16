Wiesbaden - Im August 2026 ist in Deutschland der Bau von 20.600 Wohnungen genehmigt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, waren das 6,8 Prozent oder 1.300 Baugenehmigungen mehr als im August 2025.



Dabei stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 4,2 Prozent oder 700 auf 16.500. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, stieg im August 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 18,2 Prozent oder 600 auf 4.200. Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass Baugenehmigungen häufig nicht in den Berichtsmonat ihrer Erteilung, sondern durch Nachmeldungen der Baubehörden erst später in die Statistik einfließen.



Von Januar bis August 2026 wurden in Deutschland Baugenehmigungen für 169 400 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden erteilt. Das waren 12,1 Prozent oder 18.300 Wohnungen mehr als von Januar bis August 2025, so das Statistikamt.



In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis August 2026 insgesamt 137.500 Wohnungen genehmigt, das waren 12,7 Prozent oder 15.400 Neubauwohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 7,8 Prozent (+2.300) auf 31.500. Bei den Zweifamilienhäusern nahm die Zahl genehmigter Wohnungen um 21,7 Prozent (+1.800) auf 10.000 zu. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten die Bauaufsichtsbehörden 90 600 Neubauwohnungen. Das war ein Anstieg um 14,5 Prozent (+11.500) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohnheimen sank dagegen um 2,0 Prozent auf 5.300 Wohnungen (-100).



In neuen Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis August 2026 insgesamt 2 900 Wohnungen (+5,9 Prozent; +200) genehmigt. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in Schulgebäuden oder Wohnungen in Innenstadtlagen über Gewerbeflächen.



Als Umbaumaßnahme in bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis August 2026 insgesamt 29.100 Wohnungen genehmigt, das waren 10,1 Prozent oder 2.700 Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025, so das Bundesamt.





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