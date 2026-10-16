Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 16
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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|102,697.00
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|Ex Dividend Date
|15/10/26
|LU3218628XXX
|2,300.00
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