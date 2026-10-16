China hat bei grünem Wasserstoff gegenüber Deutschland, den USA und Japan einen großen Kostenvorteil: Das Land kann den Energieträger perspektivisch im Durchschnitt für 120 US-Dollar (107 Euro) pro Megawattstunde produzieren. Auf Importe ist China nicht angewiesen. Deutschland folgt mit einer Mischung aus heimischer Produktion und Importen aus Nordafrika und anderen EU-Ländern auf Platz Zwei, mit Kosten von 175 US-Dollar (156 Euro). Die Zahlen stammen aus einer Kurzanalyse, die das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI) jetzt veröffentlicht hat. Auch die USA könnten ihren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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