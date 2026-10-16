NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Mit Blick auf Live-Spielstätten gebe es in Europa eine gute Nachfrage, die auf begrenzte Kapazitäten treffe, schrieb Lara Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher sei die Veranstaltungsort-Strategie von CTS Eventim zentral mit Blick auf den mittelfristigen Anlagehintergrund. Sie verwies dabei auf Mailand, Wien und die Lanxess-Arena in Köln./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 21:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 04:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005470306
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 21:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 04:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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