Leichter und belastbarer: Was muss Graphen leisten, damit Carbonfaser-Hersteller umsteigen?

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Leichte Bauteile müssen hohen Belastungen standhalten. Genau deshalb sind Carbonfaser-Verbundwerkstoffe für Flugzeuge, Fahrzeuge und hochwertige Sportausrüstung interessant. Doch auch bei diesen Materialien geht die Entwicklung weiter: Wie lassen sich Belastbarkeit und Haltbarkeit verbessern, ohne die industrielle Verarbeitung unnötig zu erschweren?

Für Graphen entsteht daraus eine konkrete Bewährungsprobe. Die Eigenschaften des Kohlenstoffmaterials allein reichen nicht aus. Entscheidend ist, ob es sich zuverlässig in bestehende Werkstoffe einarbeiten lässt und dort einen Nutzen erzeugt, für den Kunden bezahlen.

First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) will diese Hürde gemeinsam mit dem türkischen Hersteller Aeropreg überwinden. Eine am 5. Oktober bekanntgegebene, dreijährige Entwicklungs- und Kommerzialisierungsvereinbarung soll graphenverstärkte Carbonfaser-Prepregs in Richtung Markteinführung bringen.

Der entscheidende Schritt liegt in der Verarbeitung

Prepregs sind mit Harz vorimprägnierte Fasermaterialien, die zu Verbundbauteilen weiterverarbeitet werden. Für einen Zusatzstoff wie Graphen stellt sich dabei eine grundlegende Aufgabe: Er muss zur jeweiligen Harzrezeptur und zum Herstellungsverfahren passen.

In einem vom Unternehmen bereitgestellten Fachbeitrag beschreibt Vorstandschef Michael Bell, weshalb unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Graphenprodukte benötigen. Größe, Oberflächenchemie und Verteilung der Partikel beeinflussen, wie sie mit dem umgebenden Material zusammenwirken.

Für Investoren ist dieser Zusammenhang wesentlich. Ein überzeugender Materialtest bedeutet noch nicht, dass ein Kunde seine Fertigung umstellt. Die technische Leistung muss sich unter den Bedingungen des Herstellers wiederholen lassen. Erst dann kann aus einer Entwicklung eine belastbare Lieferbeziehung entstehen.

Aeropreg verbindet Entwicklung und Fertigung

Hier setzt die Zusammenarbeit an. First Graphene bringt PureGRAPH und eigene Epoxidharzkonzentrate ein. Aeropreg steuert Erfahrung in der Prepreg-Herstellung und Harzentwicklung bei.

Das Programm soll zunächst eine kontrollierte, wiederholbare Graphenzugabe ermöglichen. Anschließend sollen Festigkeit, Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und Herstellbarkeit des Materials geprüft werden. Bei erfolgreichen Versuchen ist vorgesehen, das Produkt über bestehende Vertriebskanäle von Aeropreg zur Markteinführung zu führen.

Die Aufgabenteilung adressiert damit einen wichtigen Engpass: Zwischen einem leistungsfähigen Zusatzstoff und einem verkaufsfähigen Verbundwerkstoff liegen Rezepturarbeit, Fertigungsversuche und Materialprüfung.

Ein Partner, der diese Schritte innerhalb seiner eigenen Produktion begleiten kann, macht den Entwicklungsweg konkreter. Ob daraus ein wirtschaftlich attraktives Produkt entsteht, müssen die anstehenden Arbeiten zeigen.

Kunden benötigen passende Lösungen

Bells Fachbeitrag beschreibt einen Ansatz, der über den Verkauf von Graphenpulver hinausgeht. Flüssige Konzentrate, Dispersionen und angepasste Harzsysteme sollen die Einbindung in industrielle Prozesse erleichtern.

Dahinter steht eine nachvollziehbare wirtschaftliche Überlegung: Je besser ein Zusatzstoff zum vorhandenen Produktionsverfahren passt, desto geringer kann der Anpassungsaufwand beim Kunden ausfallen. Das kann die Einführung erleichtern, ersetzt aber weder Leistungsnachweise noch die Prüfung der Gesamtkosten.

Für First Graphene liegt die Chance deshalb auch in der anwendungsspezifischen Entwicklung. Kunden benötigen einen Werkstoff, der ihre Anforderungen erfüllt und sich verlässlich verarbeiten lässt. Die Zusammenarbeit mit Aeropreg setzt genau an dieser Schnittstelle an.

Welche Fortschritte jetzt zählen

Für Anleger werden konkrete Versuchsergebnisse wichtiger sein als allgemeine Aussagen über die Möglichkeiten von Graphen. Welche Eigenschaften verbessert die neue Rezeptur? Bleiben die Ergebnisse über mehrere Produktionsläufe stabil? Und welche Schritte fehlen anschließend bis zu Kundenfreigaben und Bestellungen?

Die Vereinbarung schafft dafür einen Arbeitsrahmen. Einen gesicherten Absatz oder einen bezifferten Umsatzbeitrag begründet sie bislang nicht.

Fazit

Die nächste Bewährungsprobe für Graphen findet in der industriellen Verarbeitung statt. Für Carbonfaser-Hersteller zählt, ob ein Zusatzstoff die gewünschten Eigenschaften zuverlässig verbessert und zugleich zu ihren Fertigungsprozessen passt. Genau diese Verbindung entscheidet darüber, ob technisches Interesse in kommerzielle Nachfrage übergeht.

First Graphene hat mit Aeropreg einen Partner gewonnen, der Herstellung, Harzentwicklung und Materialprüfung zusammenbringt. Das eröffnet einen konkreteren Entwicklungsweg für graphenverstärkte Prepregs und eine mögliche spätere Vermarktung über vorhandene Vertriebskanäle.

Noch befindet sich das Vorhaben jedoch vor der erfolgreichen Validierung und Markteinführung. Entscheidend bleiben reproduzierbare Ergebnisse, wirtschaftliche Verarbeitung und die anschließende Akzeptanz bei Kunden. Auch der Zeit- und Finanzierungsbedarf bis zu relevanten Umsätzen verdient Aufmerksamkeit.

Für Anleger bietet die Kooperation damit eine überprüfbare Entwicklungsperspektive: Fortschritte lassen sich künftig an Materialdaten, Fertigungsversuchen und kommerziellen Meilensteinen messen. Der entscheidende Wert entsteht, wenn aus einer verbesserten Rezeptur ein Produkt wird, das Kunden wiederholt bestellen.

Quellen:

https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/fgr-advances-carbon-fibre-commercialisation-with-aeropreg-agreement-302897733.html

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2aby7-first-graphene-ltd

https://firstgraphene.net/

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Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

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Enthaltene Werte: AU000000FGR3