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Emissionsärmerer Zement wird zur industriellen Realität. Während Heidelberg Materials AG (ISIN: DE0006047004) die CO2-Abscheidung vorantreibt, setzt First Graphene Limited (ISIN: AU000000FGR3) auf einen Zusatzstoff, der Materialverbrauch und Klimabilanz verbessern kann. Nach Angaben von Vorstandschef Michael Bell ist graphenverstärkter Zement über den Partner Breedon inzwischen im Vereinigten Königreich kommerziell erhältlich und befindet sich in der Markterprobung.

Für First Graphene ist das ein wichtiger Fortschritt. Die Technologie hat bereits einen mehrmonatigen Produktionsversuch mit über 10.000 Dachziegeln durchlaufen. Dabei wurden nach Angaben des Unternehmens bis zu 14 Prozent weniger CO2-Emissionen und ein um bis zu 8 Prozent geringerer Zementbedarf erreicht. Diese Ergebnisse liefern konkrete Argumente für Gespräche mit weiteren Herstellern.

Heidelberg Materials zeigt den industriellen Wandel

Wie ernst die Baustoffindustrie die Transformation nimmt, zeigt Heidelberg Materials. Der Konzern berichtete am 4. November über Fortschritte beim CO2-Abscheidungsprojekt im britischen Padeswood. Dort sollen künftig rund 95 Prozent der Emissionen des bestehenden Zementwerks abgeschieden werden, etwa 800.000 Tonnen jährlich.

In Mergelstetten eröffnete Heidelberg Materials im Juli gemeinsam mit drei weiteren europäischen Zementherstellern eine Forschungsanlage für das Pure-Oxyfuel-Verfahren. Sie soll die energie- und kosteneffiziente CO2-Abscheidung erproben. Mit evoZero vermarktet der Konzern außerdem Zement auf Basis von CO2-Abscheidung und dauerhafter Speicherung.

First Graphene verfolgt einen ergänzenden technischen Ansatz: Verbesserte Materialeigenschaften sollen emissionsärmere Rezepturen und einen geringeren Zementbedarf ermöglichen. Heidelberg Materials dient hier als Branchenvergleich; eine Partnerschaft mit First Graphene ist nicht belegt. Der direkte Industriepartner der Australier ist die britische Breedon Group plc (ISIN: GB00BM8NFJ84).

10.000 Dachziegel liefern belastbare Praxisdaten

Gemeinsam mit Breedon und dem Betonfertigteilhersteller FP McCann wurde PureGRAPH-verstärkter Zement unter realen Produktionsbedingungen erprobt. Die am 23. April veröffentlichten Ergebnisse stammen aus einem fünfmonatigen Projekt: Mit 40 Tonnen graphenverstärktem Zement entstanden mehr als 10.000 Dachziegel.

Die Herstellung erreichte eine Reduktion der CO2-Emissionen von bis zu 14 Prozent innerhalb der betrachteten Bilanzgrenze von der Rohstoffgewinnung bis zum Werkstor. Gleichzeitig ließ sich der benötigte Zement um bis zu 8 Prozent reduzieren. Die erforderliche Festigkeit blieb im Vergleich zur untersuchten konventionellen CEM-I-Rezeptur erhalten.

Nach Angaben des Unternehmens funktionierte die Verarbeitung mit den üblichen Produktionsverfahren von FP McCann. Für potenzielle Kunden ist das ein relevantes Argument: Ein neuer Zusatzstoff wird wirtschaftlich interessanter, wenn er sich in vorhandene Abläufe integrieren lässt. Die konkreten Einsparungen müssen allerdings für die jeweilige Rezeptur und Anwendung geprüft werden.

Breedon eröffnet den Zugang zum Markt

Der jüngste kommerzielle Stand geht über die damaligen Versuchsergebnisse hinaus. In einem im November veröffentlichten Interview erklärte Bell, graphenverstärkter Zement sei über Breedon im britischen Markt erhältlich. Parallel laufe die Markterprobung. Kommerzielle Verfügbarkeit bedeutet noch keinen breiten Absatz, ermöglicht aber die weitere Erprobung durch potenzielle Abnehmer.

Die Zusammenarbeit ist auch vertraglich weitergeführt worden. Im September-Quartalsbericht berichtete First Graphene über eine Verlängerung der exklusiven Kommerzialisierungsvereinbarung mit Breedon um zwölf Monate. Das schafft Kontinuität für die gemeinsame Arbeit am Zementmarkt.

Für europäische Anleger liegt darin die eigentliche Wachstumschance: First Graphene kann seine Technologie gemeinsam mit einem etablierten Baustoffhersteller an realen Marktanforderungen weiterentwickeln. Erfolgreiche Anwendungen könnten zusätzliche Materialnachfrage erzeugen und als Referenz für weitere Hersteller dienen.

Weitere Hersteller könnten den Absatz verbreitern

First Graphene berichtete im Quartalsbericht zudem über Verhandlungen mit potenziellen Kunden in mehreren europäischen Ländern und weiteren Märkten. Jeder Hersteller bringt eigene Rohstoffe, Prozesse und Produktspezifikationen mit. Die britischen Ergebnisse liefern dafür eine Ausgangsbasis, ersetzen aber keine anwendungsspezifische Prüfung.

Der wirtschaftliche Fortschritt lässt sich deshalb an konkreten Größen messen: zusätzlichen Kundenfreigaben, wiederkehrenden Bestellungen und steigenden Verkaufserlösen. Die vorhandenen Praxisdaten und der britische Marktzugang verbessern die Grundlage für solche Gespräche.

Wachsende Einnahmen von kleiner Basis

Im Septemberquartal erzielte First Graphene kombinierte, ungeprüfte Einnahmen von rund 201.000 australischen Dollar, ein Plus von 21 Prozent. Rund 100.000 Dollar entfielen auf Graphenverkäufe und Produktentwicklung, weitere 101.000 Dollar auf Kooperations- und Forschungsprogramme. Bei einem operativen Mittelabfluss von rund 915.000 Dollar bleiben Absatzwachstum und ausreichende Finanzierung wesentlich.

Fazit

First Graphene kann im Baustoffgeschäft auf konkrete industrielle Fortschritte verweisen: einen mehrmonatigen Produktionstest, messbare Einsparungen und die von Bell bestätigte kommerzielle Verfügbarkeit über Breedon. Damit verfügt das Unternehmen über überzeugende Ansatzpunkte, um weitere Hersteller für seine Technologie zu gewinnen. Die CO2-Strategien großer Konzerne wie Heidelberg Materials verdeutlichen zugleich die Bedeutung emissionsärmerer Baustoffe. Entscheidend für FGR bleibt, wie schnell aus dem britischen Marktzugang und weiteren Kundengesprächen regelmäßige Materialbestellungen entstehen. Einen verbindlichen Zeitplan für einen breiten Rollout gibt es bislang nicht. Die Kombination aus erprobter Verarbeitung, Leistungsdaten und etabliertem Industriepartner schafft jedoch eine aussichtsreiche Grundlage für den weiteren kommerziellen Ausbau.

Quellen:

First Graphene: First Graphene expands composites development into China with UNITEX, ASX-Mitteilung, 16. November 2026.

https://api.investi.com.au/api/announcements/fgr/2a7c739d-090.pdf

First Graphene: US defence customer steps up orders and first graphene oxide orders secured, ASX-Mitteilung, 10. November 2026.

https://api.investi.com.au/api/announcements/fgr/fd16b972-95f.pdf

First Graphene: Quarterly Activities Report: September 2026 und Appendix 4C, 20. Oktober 2026; enthält auch Angaben zur Aeropreg-Vereinbarung.

https://api.investi.com.au/api/announcements/fgr/9a78ac69-f35.pdf

Airbus: A350 Family, Produktinformationen, abgerufen am 23. November 2026.

https://www.airbus.com/en/products-services/commercial-aircraft/passenger-aircraft/a350-family

Hexcel: Hexcel Reports 2026 Third Quarter Results, 21. Oktober 2026.

https://ir.hexcel.com/investor-relations/news/news-details/2026/Hexcel-Reports-2026-Third-Quarter-Results/default.aspx

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Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

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