Die Drägerwerk-Vorzugsaktie gehörte am Donnerstag zu den größten Verlierern im TecDAX. Nach dem deutlichen Kursrückgang notiert sie am Freitag aktuell bei 96,90 €. Damit ist ein großer Teil des Kursanstiegs von Anfang Oktober auf rund 125 € wieder verloren gegangen. Hier stellt sich die Frage: Ist die Korrektur noch nicht abgeschlossen oder bietet sich bereits eine neue Einstiegschance? Operatives EBIT unter Vorjahreswert Die Veröffentlichung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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