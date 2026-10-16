NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Start des neuen Strahlentherapiesystems Accela unterstreiche das Aufwärtspotenzial der Aktie des Medizintechnikkonzerns, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Accela verdeutliche wichtige klinische Fähigkeiten des Unternehmens./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT

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