Die Zahlen von TSMC waren stark, die Reaktion der Börse war es nicht. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips schloss am Donnerstag im Minus, ASML verlor zeitweise fast 5 Prozent. Der viel beachtete Chipindex liegt inzwischen rund 20 Prozent unter seinem Hoch vom Juni. Auslöser war diesmal weniger die Nachfrage nach KI-Chips als ein überraschend starker US-Inflationsbericht. Steigende Zinsen verteuern die Finanzierung der milliardenschweren KI-Investitionen, und viele Unternehmen der Branche sind bereits hoch verschuldet. Damit kehrt eine Frage zurück, die schon im Sommer die Runde machte: Fließt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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