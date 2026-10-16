NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Quartalszahlen und einer erneuten Anhebung der Jahresziele auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Das obere Ende der neuen Jahresziele des Elektrotechnikkonzerns liege leicht über der Markterwartung, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl impliziere auch das obere Ende der neuen Zielspanne ein Nachlassen des Wachstums im Schlussquartal./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121972
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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