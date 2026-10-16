Köln/München (ots) -Expleo und MERMEC Deutschland vertiefen ihre Zusammenarbeit bei der Digitalisierung der Schieneninfrastruktur. Im Mittelpunkt stehen digitale Stellwerke, das European Train Control System (ETCS) und moderne Signalling-Lösungen. Die Partnerschaft baut auf bereits gemeinsam umgesetzten Projekten auf. MERMEC bringt seine Produkt- und Systemkompetenz in der Signaltechnik ein, Expleo seine Engineering-, Test- und Beratungsexpertise. Ziel ist es, Infrastrukturbetreiber und Bahnunternehmen bei der Modernisierung ihrer Netze gemeinsam zu unterstützen - zunächst in Deutschland, perspektivisch auch international.Bekräftigt wurde der Ausbau der Partnerschaft auf der InnoTrans 2026 in Berlin, der internationalen Leitmesse für Verkehrstechnik. Dort kamen Alexander Kniessner, Head of Transportation Germany bei Expleo, und Alessandro De Grazia, CEO von MERMEC Deutschland, zu einem Austausch über die nächsten Schritte der Zusammenarbeit zusammen.Digitale Leit- und Sicherungstechnik als Schlüssel für mehr KapazitätEuropas Bahnnetze stehen vor einem tiefgreifenden technologischen Wandel. Digitale Stellwerke und ETCS gelten als zentrale Voraussetzungen, um die Kapazität bestehender Strecken zu erhöhen, den Betrieb zuverlässiger zu machen und den grenzüberschreitenden Verkehr zu vereinfachen. Mit der Umstellung steigt zugleich der Bedarf an spezialisierten Engineering-Kapazitäten - von der Planung über Integration und Test bis zur Inbetriebnahme.Hier setzen Expleo und MERMEC an. Beide Unternehmen verbinden Technologie und Umsetzungsstärke, um Projekte in der Leit- und Sicherungstechnik effizient und in hoher Qualität zu realisieren.Aus gemeinsamen Projekten gewachsenDie Zusammenarbeit entstand aus ersten gemeinsamen Projekten und einem engen fachlichen Austausch. Dabei zeigte sich, dass beide Unternehmen ein gemeinsames Verständnis von technischer Qualität, Innovation und partnerschaftlicher Zusammenarbeit teilen. Diese Basis bauen Expleo und MERMEC nun systematisch aus."Die Digitalisierung der Bahn gelingt nur, wenn Technologieanbieter und Engineering-Partner eng zusammenarbeiten. Mit MERMEC haben wir einen Partner, der internationale Erfahrung in der Signaltechnik und hohe Innovationskraft mitbringt. Unsere Zusammenarbeit ist in gemeinsamen Projekten gewachsen - auf Basis von Vertrauen und einem klaren gemeinsamen Ziel: die Mobilität der Zukunft mitzugestalten. Diesen Weg wollen wir in Deutschland weitergehen und perspektivisch auch international."Alexander Kniessner, Head of Transportation Germany, ExpleoKomplementäre KompetenzenMERMEC entwickelt Lösungen für Signaltechnik, digitale Stellwerke sowie streckenseitiges und fahrzeugseitiges ETCS. Die MERMEC-Gruppe ist nach eigenen Angaben in 73 Ländern aktiv. MERMEC Deutschland mit Sitz in München koordiniert die Aktivitäten in Zentraleuropa.Expleo ergänzt diese Technologiekompetenz mit Engineering-, Qualitätssicherungs- und Digitalisierungsexpertise sowie langjähriger Erfahrung im Transportsektor. Für Kunden bedeutet das: abgestimmte Teams, klare Schnittstellen und eine durchgängige Begleitung komplexer Infrastrukturprojekte."Die Anforderungen an moderne Bahninfrastrukturen werden internationaler und technisch komplexer. Gemeinsam mit Expleo verfügen wir über die Expertise und die Kapazitäten, um unsere Kunden langfristig bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten."Alessandro De Grazia, CEO, MERMEC DeutschlandAusblick: Potenzial über Deutschland hinausDie Partnerschaft ist langfristig angelegt. Neben den laufenden Aktivitäten in Deutschland sehen beide Unternehmen Potenzial für eine Zusammenarbeit in weiteren Märkten. Die Kombination aus lokaler Marktkenntnis, internationaler Präsenz und Technologie-Know-how schafft dafür die Grundlage.Mit dem Ausbau der Partnerschaft positionieren sich Expleo und MERMEC als eingespieltes Team für die Digitalisierung der Schiene. Kunden profitieren von gebündelter Kompetenz in Signaltechnik und Engineering - mit dem Ziel, den Bahnverkehr sicherer, effizienter und nachhaltiger zu machen.Über ExpleoExpleo ist ein weltweit tätiger Anbieter von Ingenieurs-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen, der führende Unternehmen partnerschaftlich in ihrer Geschäftstransformation begleitet und sie bei der Realisierung operativer Spitzenleistungen und zukunftssicherer Geschäftstätigkeiten unterstützt.Expleo profitiert von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte, der Optimierung von Fertigungsprozessen und der Qualitätssicherung von Informationssystemen. Es ist das Bestreben der Expleo Group, bei jedem Schritt des Wertschöpfungsprozesses Innovationen voranzutreiben, wobei sie auf fundierte Branchenkenntnisse und umfassendes Fachwissen in Bereichen wie KI-Engineering, Digitalisierung, Hyperautomatisierung, Cybersicherheit und Datenwissenschaft aufbaut.Als Unternehmen, das Wert auf Verantwortungsbewusstsein und Diversität legt, verpflichtet sich die Expleo Group dazu, ihren Geschäften mit Integrität nachzugehen und auf mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit für die Gesellschaft hinzuarbeiten.Expleo verfügt global über eine weitreichende Präsenz, mit über 17.000 hochqualifizierten Expertinnen und Experten, die in 29 Ländern Mehrwert schaffen und einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro erwirtschaften.Weitere Informationen finden Sie unter expleo.com.Über MERMECDie MERMEC-Gruppe ist ein international tätiger Anbieter von Technologien für die Sicherheit und Effizienz von Bahnnetzen. Das 1970 gegründete Unternehmen gehört zur italienischen Technologie-Holding ANGEL und entwickelt Lösungen für Signaltechnik, digitale Stellwerke, ETCS sowie Mess- und Diagnosesysteme. MERMEC ist in 73 Ländern aktiv. MERMEC Deutschland hat seinen Sitz in München und koordiniert die Aktivitäten der Gruppe in Zentraleuropa.Pressekontakt:Expleo Germany GmbHAnna LimbachHead of Communications Expleo GermanyE-Mail: Communications.Germany@expleogroup.comOriginal-Content von: Expleo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166963/6372245