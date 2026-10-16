Wann ist ein Unternehmen besonders gefährdet? Wenn es keine Kunden mehr hat? Oder vielleicht gerade dann, wenn es sich vor Kunden kaum retten kann? Die Frage klingt zunächst paradox. Aber genau in dieser Situation befinden sich derzeit viele Photovoltaik-Betriebe. Das Telefon klingelt. Die Postfächer sind voll. Die Montageteams arbeiten an der Belastungsgrenze. Wer heute eine Anlage möchte, muss vielerorts Geduld mitbringen. Für das Handwerk ist das zunächst eine gute Nachricht. Und trotzdem lohnt sich eine zweite Frage: Was passiert eigentlich mit all den potenziellen Kunden, für die heute keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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