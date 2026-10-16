Der Goldpreis steht derzeit im Spannungsfeld gegensätzlicher Kräfte. Während die US-Inflation überraschend stark anzieht, fallen ausgerechnet die Anleiherenditen und der Dollar gibt nach. Das verschafft Gold neuen Rückenwind, doch die Erholung steht auf wackligen Beinen. Hohe Energiepreise schüren weitere Inflationssorgen, während US-Staatsanleihen mit attraktiven Renditen um Anlegerkapital konkurrieren. Doch welche Kräfte setzen sich am Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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