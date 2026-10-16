Berlin (ots) -Vertrauen und Kontinuität bei der Bauförderung notwendigDie am heutigen Freitag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen einen deutlichen Anstieg der Genehmigungszahlen im Wohnungsbau von Januar bis August 2026: 169.400 neue Wohnungen wurden genehmigt, rund 12 Prozent bzw. 18.300 Wohneinheiten mehr gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hierzu erklärt der baupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Jan-Marco Luczak:"Der Abwärtstrend beim Wohnungsbau ist gebrochen. Der Bauturbo wirkt und Vertrauen kehrt zurück. Das sind gute Nachrichten für alle Menschen, die auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung sind und für unsere Volkswirtschaft. Wenn wir Wachstum und Beschäftigung sichern wollen, müssen die Bagger rollen.So erfreulich der Trend ist, in einer Baugenehmigung kann niemand wohnen. Es kommt auf die Fertigstellungen an, deswegen dürfen wir in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Die Bauwirtschaft braucht vor allem verlässliche Rahmenbedingungen, dass wir die EH55-Plus Förderung bis zum Jahresende verstetigt haben, ist daher genau das richtige Signal.Der zweite Hebel sind die Baukosten. Bauen ist in Deutschland schlicht zu teuer. Wir müssen die Spirale aus immer strengeren und kostentreibenden Standards durchbrechen. Der Gebäudetyp E kann der Gamechanger werden. Statt teurem Goldstandard müssen wir einfaches und kostengünstiges Bauen zum neuen "Normal" machen - ohne neuen Vertragstyp, ohne notwendige Aufklärung und Haftungsrisiken."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6372256