Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Erholung der Rentenmärkte in Europa und den USA hat sich gestern fortgesetzt, so die Analysten der Helaba.Währenddessen hätten der deutsche Leitindex und der EUR/USD-Kurs mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Per saldo wenig verändert präsentiere sich die Lage am Rohstoffmarkt. Brent werde auch am Morgen klar über der 100-USD-Marke gehandelt und ebenfalls mit einem hohen Aufschlag gegenüber WTI. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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