Berlin (ots) -In wenigen Tagen beginnt der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) 2026. Vom 20. bis 23. Oktober trifft sich die Fachwelt im CityCube Berlin zum größten Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Europa. Unter dem Motto "Neue Wege gehen" greifen die Highlight Sessions und Hot Topics aktuelle Herausforderungen und Zukunftsfragen des Fachs auf.Im Mittelpunkt stehen unter anderem die zivil-militärische Zusammenarbeit in der Verletztenversorgung, die Vorbereitung der TraumaNetzwerke auf Krisensituationen und die Auswirkungen der Gesundheitsreformen auf Klinik und Praxis. Weitere Sitzungen widmen sich der Implantatsicherheit, neuen Behandlungskonzepten sowie innovativen Ansätzen in Forschung und Lehre.Besondere wissenschaftliche Impulse setzen die Harald Tscherne Honorary Lecture zur Versorgung Schwerverletzter und die Pauwels-Gedächtnisvorlesung zur Biomechanik des Sprunggelenks. Der Trauma Lion Pitch, die Vorstellung neuer Lehrkonzepte und der Science Slam geben innovativen Ideen eine Bühne. Die Jubiläumssitzung "DGOOC | 125 Jahre" verbindet die Entwicklung der Orthopädie mit einem Blick auf ihre Zukunft.Highlight Sessions & Hot Topics- Im Ernstfall unteilbar: Zivil-militärische Zusammenarbeit in der deutschen und europäischen Verletztenversorgung (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118835) | 20.10.2026 | 10:30-11:30 | Festsaal- Das Weißbuch 3K: Implikationen für die Versorgung und Ertüchtigung in den TraumaNetzwerken (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118854) | 20.10.2026 | 12:00-13:00 | Festsaal- Harald Tscherne Honorary Lecture (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118805) | 20.10.2026 | 13:15-14:15 | Festsaal- Kongresseröffnung (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118900) | 20.10.2026 | 17:15-19:00 | Festsaal- Preis für das beste Lehrkonzept 2026 (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118832) | 21.10.2026 | 09:00-10:00 | New York 3- Aktuelle Stunde: Reformjahr 2026 - was auf O und U zukommt und was wir tun (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118843) | 21.10.2026 | 10:30-11:30 | Festsaal- Implantatversagen im Fokus: Von der Materialanalyse zur klinischen Konsequenz (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118776) | 21.10.2026 | 12:00-13:00 | Festsaal- Trauma Lion Pitch (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118852) | 21.10.2026 | 12:00-13:00 | London 2- Wilhelm-Roux-Preis (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118704) | 21.10.2026 | 15:30-16:30 | New York 2- Science Slam mit Bier & Brezel (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118901) | 21.10.2026 | 17:00-18:00 | Festsaal- Was treibt uns an? Motivation und Karrierewege in Orthopädie und Unfallchirurgie (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118868) | 22.10.2026 | 09:00-10:00 | New York 3- DGOOC: 125 Jahre (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118811) | 22.10.2026 | 12:00-13:00 | Festsaal- Pauwels-Gedächtnisvorlesung (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118802) | 22.10.2026 | 13:15-14:15 | Festsaal- Posterpreise klinisch (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118692) | 23.10.2026 | 09:00-10:00 | ePoster- Das Beste aus O&U (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118780) | 23.10.2026 | 10:30-11:30 | Großer Saal- RIA: India (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118909) | 23.10.2026 | 10:30-11:30 | London 1- Posterpreise experimentell (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118693) | 23.10.2026 | 10:30-11:30 | ePoster- Kongressfinale mit Wein & Käse (https://pag.virtual-meeting.org/INTERCONGRESS/dkou26/de-DE/pag/session/118902) | 23.10.2026 | 16:15-18:00 | FestsaalDas gesamte Programm ist über die Website www.dkou.org verfügbar, die Anmeldung ist geöffnet.Über den DKOUDer Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) ist der bedeutendste Kongress des Faches in Deutschland und der größte in Europa. Er zählt neben den Jahrestagungen der amerikanischen und chinesischen Fachgesellschaften auch zu den größten Kongressen für Orthopädie und Unfallchirurgie weltweit.2026 findet der DKOU vom 20. bis 23. Oktober im CityCube Berlin statt. Kongresspräsidenten sind Prof. Dr. med. Frank Hildebrand (Aachen), Dr. med. Jörn Dohle (Wuppertal) und Dr. med. Wolfgang Böker (Lüneburg).Medien und weiterführende LinksGrafik-Downloads (https://dkou.org/service/pr-medien)Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=7QKD0p_AL1w)Website (https://dkou.org/)LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/dkou_berlin?original_referer=https%3A%2F%2Fdkou.org%2F)Instagram (https://www.instagram.com/dkou_berlin)AkkreditierungFür die Presseakkreditierung senden Sie bitte eine E-Mail mit entsprechendem Nachweis an dkou@intercongress.de. Das kostenfreie Presseticket ist an allen vier Kongresstagen gültig und berechtigt zum Besuch der wissenschaftlichen Sitzungen sowie der Fachausstellung. Buchungs- und kostenpflichtige Kurse, Seminare sowie Touren und Abendveranstaltungen sind nicht im Presseticket enthalten.Pressekontakt:Julia Boll | Intercongress GmbHE-Mail: dkou@intercongress.deOriginal-Content von: INTERCONGRESS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63800/6372280