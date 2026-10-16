Die kostenlose Demo bietet Spielern ab dem 19. Oktober die erste Gelegenheit, in dem storybasierten Action-Spiel von ProbablyMonsters zum Messer zu greifen

ProbablyMonsters, ein unabhängiges Videospielunternehmen, das originelle AA-Spiele mit AAA-Charakter entwickelt, hat heute auf dem "Galaxies Autumn Showcase" einen neuen Trailer zu Nekome: Nazi Hunter vorgestellt und damit einen Einblick in die Bösewichte des Spiels, Hitlers Hyänen, gewährt. Neben dem neuen Trailer gab ProbablyMonsters bekannt, dass Nekome: Nazi Hunter am Steam Next Fest im Oktober teilnehmen wird. Damit erhalten Spieler vom 19. bis zum 26. Oktober erstmals die Gelegenheit, diese brutale Racheodyssee mit einer kostenlosen PC-Demo auf Steam zu erleben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261014292549/de/

"Nekome ist die Geschichte von Vano: die Erzählung eines jungen Roma-Mannes, dem alles genommen wurde und der beschließt, ein Messer zu ergreifen und Rache an den Mördern seiner Familie zu nehmen", erklärte Jeronimo Barrera, General Manager und Game Director bei ProbablyMonsters. "Jede von Hitlers Hyänen verkörpert ihre eigene Form des Bösen und stellt Vano auf seinem Weg vom Gejagten zum Jäger vor eine neue und einzigartige Herausforderung, die es zu meistern gilt. Mit der Demo können die Spieler endlich selbst das Messer in die Hand nehmen und einen ersten Einblick in Vanos Wandlung gewinnen."

Nekome: Nazi Hunter ist ein stilisiertes, erzählerisches Action-Spiel aus der Third-Person-Perspektive, das im Zweiten Weltkrieg spielt. Im Mittelpunkt steht Vano Nastasu, ein junger Roma, dessen Familie von den Nazis ermordet wurde, was ihn auf einen brutalen Rachefeldzug treibt. Vanos Identität und die Verfolgung seines Volkes sind zentrale Elemente seiner Geschichte und beleuchten einen Teil der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, der in Spielen bisher nur selten thematisiert wurde. Das Team arbeitete mit Historikern und Kulturberatern zusammen, um seine Reise realistisch zu gestalten, und untersuchte, was geschieht, wenn das Leben eines Menschen vollständig von der Jagd auf diejenigen bestimmt wird, die für dessen Zerstörung verantwortlich sind.

Im Mittelpunkt dieser Jagd stehen Hitlers Hyänen, eine berüchtigte Truppe von Nazi-Agenten, deren extreme Grausamkeit sie in ganz besetztem Europa und weltweit gefürchtet machte. Jeder getötete Gegner bringt Vano der Abrechnung näher, treibt ihn jedoch gleichzeitig tiefer in seine Spirale aus Trauer und Wut.

Die Spieler werden ihre Feinde aus dem Schatten heraus verfolgen oder sie durch eine Kombination aus gezielter Tarnung und brutalen Nahkämpfen frontal angreifen. Diese Entscheidungen wirken über die einzelnen Begegnungen hinaus durch das "Fear and Notoriety"-System des Spiels nach; je mehr Vanos Ruf wächst und je brutaler seine Tötungen werden, desto eher könnten Feinde in Panik geraten oder fliehen, anstatt sich zwischen Vano und seiner Jagd auf die Hyänen zu stellen.

Die kostenlose Demo von Nekome: Nazi Hunter bietet den Spielern einen ersten Einblick in den Zusatzmodus "Hordes of the Reich" eine Arena mit 25 Levels, die selbst die geschicktesten Nazi-Jäger auf die Probe stellt. In einigen Levels sind heimliches Vorgehen und lautlose Ausschaltungen gefragt, während Sie in anderen die von den Nazis törichterweise herumliegenden Waffen ausprobieren können. Eines bleibt dabei immer gleich: Sie haben ein Messer und jede Menge Nazis, an denen Sie es ausprobieren können. Spieler können während des Demo-Zeitraums, der vom 19. bis zum 26. Oktober dauert, über Steam auf die Demo für den PC zugreifen.

Nekome: Nazi Hunter ist mit "M" (für Erwachsene) eingestuft und erscheint Anfang 2027 für den PC über Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Um mehr zu erfahren und aktuelle Informationen zu Nekome: Nazi Hunter zu erhalten, besuchen Sie die offizielle Website des Spiels, folgen Sie dem Spiel auf X, Facebook, Instagram, TikTok oder YouTube, um auf dem Laufenden zu bleiben, oder treten Sie der Nekome-Discord-Community bei.

Über ProbablyMonsters

ProbablyMonsters wurde von Harold Ryan, einem Branchenführer und ehemaligen Präsidenten und CEO von Bungie, gegründet und ist ein unabhängiges Videospielunternehmen, das originelle AA-Spiele mit AAA-Qualität entwickelt. Das Unternehmen produziert Titel mit bewusst begrenztem Umfang und erstklassiger Umsetzung, wodurch sich die Entwicklungsteams auf das konzentrieren können, was jedes Spiel zu etwas Besonderem macht. Auf der Grundlage der Erfahrung eines talentierten Teams aus Führungskräften in den Bereichen Entwicklung und Vertrieb baut ProbablyMonsters ein wachsendes Portfolio an fokussierten, unverwechselbaren Spielen auf, die darauf ausgelegt sind, sich in einem zunehmend umkämpften Markt abzuheben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte probablymonsters.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261014292549/de/

Contacts:

probablymonsters@berlinrosen.com