Köln / Frankfurt (ots) -Hasenkamp hat sein neues Kunstdepot in Mörfelden-Walldorf in Betrieb genommen. Der Standort bietet rund 12.000 Quadratmeter Lagerfläche und 500 Quadratmeter Bürofläche. Rund 50 Mitarbeitende arbeiten dort. Hasenkamp setzt damit seine langjährige Präsenz im Rhein-Main-Gebiet fort. Die Frankfurter Niederlassung war bislang in Kelsterbach ansässig. Mit dem Umzug nach Mörfelden-Walldorf bezieht sie einen eigens für die Anforderungen der Kunstlogistik entwickelten Neubau."Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet sind für unsere nationalen und internationalen Aktivitäten von großer Bedeutung. Mit dem neuen Standort investieren wir langfristig in zusätzliche Kapazitäten, moderne Infrastruktur und die weitere Entwicklung unserer Kunstlogistik", sagt Thomas Schneider, geschäftsführender Gesellschafter der Hasenkamp Group.Mehr Raum für Kunst und KulturgutDas neue Depot richtet sich an Museen, Galerien, Sammlungen sowie öffentliche und private Institutionen. Es bietet klimastabile Flächen für die kurz- und langfristige Lagerung einzelner Objekte und vollständiger Sammlungen. Hinzu kommen ein Showroom sowie Räume für Werkstatt- und Restaurierungsarbeiten. Am Standort bündelt Hasenkamp zentrale Leistungen der Kunstlogistik. Dazu gehören nationale und internationale Kunsttransporte, objektspezifische Verpackungen, Ausstellungs- und Sammlungsumzüge sowie die Installation und Einlagerung von Kunstwerken.Geothermie und PhotovoltaikDie Gebäudetechnik ist auf die besonderen Anforderungen von Kunst und Kulturgut ausgelegt. Eine Geothermieanlage versorgt die Depotflächen mit Wärme und Kälte. Eine Photovoltaikanlage erzeugt Strom am Standort. Das Zusammenspiel beider Technologien ermöglicht stabile Lagerbedingungen bei einem energieeffizienten Betrieb."Kunstdepots werden über Jahrzehnte genutzt und stellen gleichzeitig hohe Anforderungen an stabile klimatische Bedingungen. Energieeffizienz und nachhaltige Gebäudetechnik müssen deshalb von Anfang an Teil der Planung sein", erklärt Thomas Schneider.Auch beim Bau setzte Hasenkamp auf einen bewussten Umgang mit Ressourcen. Material aus dem Rückbau des Bestandsgebäudes wurde direkt auf der Baustelle aufbereitet und für den Neubau wiederverwendet.Investition in ein europäisches DepotnetzwerkDer neue Standort in Mörfelden-Walldorf ist Teil einer langfristigen Ausbaustrategie der Hasenkamp Group. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen sein Netzwerk spezialisierter Kunstdepots unter anderem in Amsterdam, Brüssel, Wien und Köln erweitert. Insgesamt investierte die Unternehmensgruppe dabei mehr als 100 Millionen Euro in moderne Depotinfrastruktur für Kunst- und Kulturgut.Mit dem Neubau im Rhein-Main-Gebiet setzt Hasenkamp diesen Weg fort. Der Standort verbindet zusätzliche Lagerkapazitäten mit der Nähe zum Flughafen Frankfurt und den zentralen Verkehrsachsen der Region. Museen, Sammlungen und Kulturinstitutionen erhalten dadurch zusätzliche Möglichkeiten für die dauerhafte Lagerung von Kunstwerken, für Ausstellungsprojekte sowie für temporäre Auslagerungen im Zuge von Sanierungen oder Sammlungsumzügen.Pressekontakt:Benjamin Pauwelspresse@hasenkamp.comOriginal-Content von: hasenkamp Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173696/6372303