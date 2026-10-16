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Anne Hidalgo, Anna Minton und Anacláudia Rossbach sind die Stars der HOWS Barcelona



16.10.2026 / 10:05 CET/CEST

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BARCELONA, Spanien, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Der HOWS Barcelona - Housing World Summit, der neue internationale Kongress für urbanes und bezahlbares Wohnen, der vom Stadtrat von Barcelona veranstaltet und gefördert und von der Fira de Barcelona organisiert wird, bringt vom 3. bis 5. November an der Gran Via, parallel zum Smart City Expo World Congress, Regierungen, Städte, Immobilienentwickler, Organisationen des dritten Sektors, Hochschulen und Institutionen zusammen. Der Gipfel findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem das Thema Wohnen zu einer der zentralen Herausforderungen unserer Städte geworden ist: Laut UN-Habitat leben weltweit über 300 Millionen Menschen ohne Obdach und 3 Milliarden in unzureichenden Wohnverhältnissen. Die Geschäftsführerin der Agentur, Anacláudia Rossbach, wird eine der Hauptrednerinnen bei HOWS Barcelona sein. Rossbach verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Wohnungs- und Stadtpolitik, mit einem besonderen Schwerpunkt auf informellen Siedlungen und sozialem Wohnungsbau. Sie wird begleitet von Anne Hidalgo, der ersten gewählten Bürgermeisterin von Paris und globalen Botschafterin des Globalen Pakts der Bürgermeister für Klima und Energie, die sich für eine Agenda einsetzt, die bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum umfasst, sowie von Anna Minton, Autorin von Big Capital: Who Is London For? und Reader in Architecture an der University of East London, deren Arbeit sich auf die Finanzialisierung von Land, Immobilien und Wohnraum konzentriert. An dem Gipfel werden auch Carme Arcarazo, Sprecherin des Sindicat de Llogateres, und Jordi Galvez, Präsident der Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya, teilnehmen. Der Bürgermeister von Barcelona, Jaume Collboni, wird den Runden Tisch der Bürgermeister zum Thema Wohnen ausrichten, bei dem das Recht auf Verbleib und die weltweit umgesetzten politischen Maßnahmen erörtert werden. Die Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala; Budapest, Gergely Karácsony; Athen, Haris Doukas; und Atlanta, Andre Dickens, werden teilnehmen, ebenso wie Eamon Ryan, Präsident des Wohnungsbeirats der Europäischen Kommission. Darüber hinaus findet im Rahmen der Veranstaltung das Treffen der Wohnungsbaubürgermeister statt, eine nicht-öffentliche Arbeitssitzung, die Bürgermeister und hochrangige Vertreter der Wohnungsbaubehörden aus internationalen Städten zusammenbringt. Fünf Säulen für eine gemeinsame Herausforderung

Das Kongressprogramm ist um fünf Hauptthemen herum strukturiert - Stadtplanung und Bodenpolitik, Wohnungsbauregulierung, Sozialer und bezahlbarer Wohnraum, Gebäudeinnovation sowie Renovierung, Umbau und Wiederverwendung. Die dreitägigen Sitzungen werden von der Verfügbarkeit von Bauland und der Regulierung eines durch Tourismus und Spekulation belasteten Mietmarktes bis hin zu genossenschaftlichen Wohnmodellen, neuen Finanzierungsmodellen, industriellem Bauen und der Sanierung des bestehenden Bestands reichen, mit dem Ziel, konkrete Wege für zugänglichere Städte zu finden. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/anne-hidalgo-anna-minton-und-anaclaudia-rossbach-sind-die-stars-der-hows-barcelona-302910440.html



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