Ljubljana (ots) -Slowenien stellte gestern im Rahmen einer Networking-Veranstaltung für Wirtschaft und Tourismus in Ljubljana sein Pavillonkonzept für die EXPO 2027 Belgrade vor. Vertreter beider Länder erörterten dabei Möglichkeiten zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Handel und Tourismus.Die Veranstaltung brachte mehr als 50 Vertreter aus Wirtschaft und Tourismus zusammen und förderte die Vernetzung slowenischer Unternehmen und Reiseveranstalter mit serbischen Partnern im Vorfeld der ersten Spezialisierten Expo auf dem Westbalkan.Die Eröffnungsreden hielten Danilo Jerinic, CEO der EXPO 2027 Belgrade, Bla\u017e Cvar, Präsident der Handwerks- und Kleinunternehmerkammer Sloweniens, sowie Mag. Leon Korošec, Staatssekretär im slowenischen Ministerium für Wirtschaft, Tourismus und Sport."Der Erfolg der Expo wird sich nicht allein daran messen lassen, was während dieser drei Monate geschieht. Entscheidend ist vielmehr, was danach bleibt: Geschäftsbeziehungen, aus denen Verträge entstehen, Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen, Besucher, die wiederkommen, und Ideen, die sich zu langfristigen Projekten entwickeln", erklärte Jerinic.Das slowenische Pavillonkonzept wurde von Saša Lavric, Generalkommissar der Republik Slowenien für die EXPO 2027 Belgrade, und Mag. Maja Pak Olaj, Direktorin der Slowenischen Tourismuszentrale, vorgestellt.Im Mittelpunkt der B2B-Gespräche standen grenzüberschreitende Reiserouten und Reisepakete, die dazu anregen, auch Reiseziele außerhalb Belgrads zu entdecken.Nach Angaben des serbischen Statistikamtes erreichte der bilaterale Warenhandel 2025 ein Volumen von rund 2,04 Milliarden US-Dollar. Mehr als 1.200 slowenische Unternehmen sind in Serbien tätig und beschäftigen dort rund 25.000 Menschen.Die EXPO 2027 Belgrade findet vom 15. Mai bis 15. August 2027 unter dem Motto "Play for Humanity: Sport and Music for All" statt und bringt mehr als 140 internationale Teilnehmer zusammen.Weitere Informationen zur EXPO 2027 Belgrade finden Sie unter folgendem LINK (https://expobelgrade2027.org/mediaCorner.php?lng=srb).Pressekontakt:expo.serbia@mcgroup.comOriginal-Content von: EXPO 2027 Belgrade Serbia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183228/6372309