HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Die Resultate des Pharma-Wirkstoffforschers seien überraschend stark ausgefallen, schrieb Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Rückenwind habe auch das Geschäft rund um Erforschung und präklinische Entwicklung gesorgt./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005664809
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