Die Nordex AG hebt nach einem starken dritten Quartal ihre Ergebnisprognose 2026 an. Der Vorstand erwartet nun eine operative Ergebnismarge vor Abschreibungen zwischen 11,5 bis 12,5 (vorher 8,0 bis 11,0) Prozent. Die Nordex Gruppe hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Wie der Windkraftanlagenbauer mitteilte, hat er im dritten Quartal 2026 über den Erwartungen liegende Ergebnisse erzielt. Vor diesem Hintergrund hob der Vorstand die Prognose für die Ebitda-Marge im Geschäftsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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