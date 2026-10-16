Koblenz (ots) -Die Debeka-Gruppe gehört beim Deutschen Fairness-Preis 2026 erneut zu den Preisträgern, und zwar in vier Kategorien: "Private Krankenversicherer", "Versicherer mit Vermittlernetz", "Berufsunfähigkeitsversicherungen" und "Bausparkassen". Den Preis vergeben das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv. Grundlage ist eine große Kundenbefragung zu 845 Unternehmen aus 75 Kategorien. Die Debeka knüpft damit an ihre Erfolge der Vorjahre an. In der privaten Krankenversicherung, bei den Versicherern mit Vermittlernetz und bei den Bausparkassen gehört sie seit mehreren Jahren zu den Preisträgern. In der Kategorie Berufsunfähigkeitsversicherungen war sie bereits 2025 erfolgreich."Das Ergebnis freut uns sehr. Es kommt direkt von unseren Mitgliedern", sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka. "Sie sind bei unserer Unternehmensgruppe, die genossenschaftlich geprägt ist, quasi die Anteilseigner der Debeka. Denn bei unserer Unternehmensform, das sind in der Dachgesellschaft Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, gibt es keine Aktionäre, die wir neben unseren Kunden zufriedenstellen müssen. Das ist auch der Grund, warum sie bei uns einen besonderen Mitgliedsstatus haben. Und das zahlt sich für sie aus. Ihr Urteil in vier Kategorien bestätigt diesen Weg einer besonderen Kundenzentrierung."Die Befragten bewerteten vier Bereiche: Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit, Transparenz und Weiterempfehlung. Die Befragung lief vom 20. April bis zum 7. Juni 2026 über ein Online-Panel. Insgesamt flossen 64.724 Bewertungen in das Ergebnis ein.Pressekontakt:Debeka Krankenversicherungsverein a. G.Debeka Lebensversicherungsverein a. G.Debeka Allgemeine Versicherung AGDebeka Pensionskasse AGDebeka Bausparkasse AG56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deBesuchen Sie uns auch in sozialen Netzwerken.Unsere Adressen finden Sie hier: www.debeka.de/socialmediaPflichtangaben der Debeka-Unternehmen gemäß § 35a GmbHG / § 80 AktG:www.debeka.de/pflichtangabenOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/6372367