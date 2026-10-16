Liberec (ots) -Die neue Ausstellung im Museum der schönen Künste Liberec präsentiert Erwin Wurm als einen der bedeutendsten Bildhauer der Gegenwart. Mit seinem charakteristischen Sinn für Humor und Übertreibung übt der Künstler visuelle Kritik an der heutigen Gesellschaft. Seine Skulpturen "vermenschlicht" er - er verleiht ihnen Beine, biegt, neigt, verengt, vergrößert oder deformiert sie auf unterschiedliche Weise. Die Besucherinnen und Besucher sehen unter anderem seinen elf Meter langen Strickpullover, ein Sofa in Gestalt eines silbernen, stark zerbeulten Mercedes, eine rote Handtasche, die es eilig hat oder eine riesige eingelegte Gurke, die auf ein Glas Alkohol wartet. Im Museum in Liberec werden rund 60 Werke von Erwin Wurm gezeigt, darunter auch sein bekanntestes Konzept Ohne Minute Sculptures, bei dem die Besucherinnen und Besucher für einen Moment selbst zur Skulptur werden. Ergänzt wird die Auswahl durch einige Gemälde, die der Künstler als "flache Skulpturen" bezeichnet. Die Ausstellung Ohne Minute Forever läuft bis zum 28. März 2027.Das Museum der schönen Künste Liberec ist der erste Ort in der Tschechischen Republik, an dem der bekannte österreichische Künstler Erwin Wurm seine Werke in einer Einzelausstellung präsentiert. Seine Ausstellung One Minute Forever behandelt ernste Themen mit Humor. Mittels symbolischer Überzeichnung verweist er auf die falschen Ideale der heutigen Konsumgesellschaft. "Ein typisches Beispiel für diesen künstlerischen Ansatz sind seine Karikaturen einer der charakteristischen Ikonen des heutigen Konsums, der Autos. Wie bei anderen Motiven personifiziert Wurm auch hier die Gegenstände, die Autos nehmen menschliche Formen an, werden dick, verbiegen und neigen sich und werden zu Trägern menschlicher sozialer Identität. Der reale Gegenstand verliert jedoch seine tatsächlichen Proportionen und nimmt absurde Formen an. Er neigt sich wie ein Auto in einem Zeichentrickfilm, verbiegt sich unnatürlich, als wäre er aus Gummi, oder verwandelt seine eleganten Formen in einen aufgedunsenen Körper mit bizarren Formen, die jede Bewegung unmöglich machen", sagt der Kurator der Ausstellung, Filip Suchomel. Der Künstler macht sich damit nicht über Fettleibigkeit lustig, sondern kritisiert eine Gesellschaft, die durch ihre Autos ihre eigenen Erfolge repräsentiert.Neben Autos beschäftigt sich Wurm auch mit anderen gewöhnlichen Dingen, die wir alle kennen, etwa mit Kleidung, "Marken"-Modeaccessoires, Häusern sowie allgemein mit Architektur und Mobiliar und entzieht ihnen ihren ursprünglichen Charakter. So entstehen beispielsweise Handtaschen mit Beinen, bekleidete menschliche Figuren ohne Kern (Körper) oder eine Banane, die durch einen Kühlschrank wächst. Mit seinen Werken spricht Wurm nicht nur Konsumkritik und Konsumkrise an, sondern auch den gesellschaftlichen Status, blinden Gehorsam, fest verankerte Stereotype und die Frage, wie wir uns präsentieren und repräsentieren."Mit der Ausstellung von Erwin Wurm bestätigt das Museum der schönen Künste Liberec seine Stellung als bedeutende Kunstinstitution, deren Bedeutung weit über die Region Liberec hinausreicht. Kunstinteressierte aus dem In- und Ausland kommen hierher, und die Ausstellung von Erwin Wurm wird das Interesse weiter steigern", ergänzt Kveta Vinklatová, stellvertretende Regionshauptfrau der Region Liberec, zuständig für Kultur und Tourismus.Das zentrale Werk der Ausstellung in Liberec ist ein riesiger, elf Meter langer violetter Wollpullover, der von der Decke der Schwimmhalle hängt. Das Publikum konnte ihn bisher nur ein einziges Mal sehen, und zwar 2020 vor dem Hochaltar im Wiener Stephansdom. "Als wir die Ausstellung für das Museum der schönen Künste Liberec vorbereiteten, entschieden wir uns, diesen 'Fastenpullover' erneut auszustellen, in einem anderen Raum, zu einer anderen Zeit, in anderen Zusammenhängen. Uns interessierte, wie dieses einzigartige, emotionale, geradezu pathetische Kunstwerk in einem völlig anderen Kontext wirken würde, losgelöst von seiner sakralen Thematik und seinem Inhalt und in eine andere räumliche Umgebung versetzt, in der es de facto seine ursprüngliche, unverwechselbare Identität verliert," erläutert der Kurator seine Entscheidung.In Liberec ist auch die Skulptur eines silbernen Mercedes-Benz 123 zu sehen, den Wurm selbst deformierte und anschließend in Aluminium goss. Obwohl es sich um ein Kunstwerk handelt, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf den zerbeulten Mercedes setzen - durch die Verformungen erinnert das Auto an ein Sofa. Unter den rund 60 ausgestellten Werken, die alle wichtigen Phasen im Schaffen des Künstlers repräsentieren, befinden sich auch einige Gemälde. Wurm bezeichnet sie als "flache Skulpturen" und verwendet darin kräftige Kontrastfarben, prägnante Wörter und eine deformierte Schrift, die an Comics erinnert. Die Buchstaben wirken dreidimensional und füllen die gesamte Bildfläche aus. Die Botschaft des Künstlers zu lesen, ist für das Publikum daher nicht ganz einfach; dazu muss man ihren Inhalt kennen. Auf einem der Werke ist der Ausstellungstitel One Minute Forever zu finden.Ein wichtiger Bestandteil des Ausstellungsprojekts ist das bekannteste Konzept des Künstlers One Minute Sculptures (sogenannte Minutenskulpturen), bei dem die Besucherinnen und Besucher selbst Teil eines Kunstwerks werden. Man erhält eine einfache Anleitung, nimmt einen Alltagsgegenstand und nimmt für etwa eine Minute eine ungewöhnliche Position ein. In diesem Moment wird der eigene Körper zum Skulpturmaterial. "Der Betrachter - oder jeder, der bereit ist, eine One Minute Sculpture auszuführen - wird zu meinem Material. Viel freien Willen gibt es dabei nicht. Er kann entscheiden, ob er es macht oder nicht. Diese Möglichkeit haben wir alle im Leben. Sobald er aber damit anfängt, muss er meinen Anweisungen folgen. Wenn er ihnen nicht folgt und etwas anderes macht, ist das in Ordnung, aber dann ist es nicht mehr mein Werk. Die Teilnehmer sind das Material, mit dem ich meine Vorstellung davon verwirkliche, was eine Skulptur ist: vergänglich und zugleich physisch", beschreibt Erwin Wurm sein Konzept. Seine Minutenskulpturen entstehen seit dreißig Jahren. Seither hat der Künstler mehr als hundert Varianten mit den unterschiedlichsten Gegenständen und Situationen geschaffen. Im Museum der schönen Künste Liberec können die Besucherinnen und Besucher unter eine riesige Mütze kriechen, den Kopf in einen rosafarbenen Zylinder stecken, mit einer eingelegten Gurke anstoßen oder gemeinsam mit einem nahestehenden Menschen in die Ärmel eines rosafarbenen Pullovers schlüpfen.Zur Ausstellung von Erwin Wurm ist ein tschechisch-englischer Katalog erschienen, der im Design Shop des Museums erhältlich ist. Im Design Shop gibt es außerdem eine vielfältige Auswahl an thematisch passendem Merch, darunter Schlüsselanhänger, Anstecker, Bonbons, große Einkaufstaschen und sogar Plüschbusse. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet zudem ein vielfältiges Begleitprogramm - museumspädagogische Angebote für Schulen und Familien mit Kindern sowie Führungen durch die Ausstellung. Die Ausstellung ist in Liberec bis Sonntag, den 28. März 2027 zu sehen.ÜBER ERWIN WURMErwin Wurm (*1954) ist ein österreichischer Künstler und Fotograf, der in Bruck an der Mur in der Steiermark geboren wurde. Seine Familie hatte keinen besonderen Bezug zur Kunst - sein Vater war Polizist und seine Mutter Hausfrau. Als er erklärte, Künstler werden zu wollen, stieß er deshalb bei seinen Eltern auf starken Widerstand. Wurm studierte zunächst Kunstgeschichte und -pädagogik; sein anschließendes Kunststudium musste er selbst finanzieren. Ursprünglich wollte er Maler werden, aber da er für dieses Studienprogramm nicht akzeptiert wurde, musste er in einem Bildhaueratelier anfangen. Für den frustrierten Wurm war dies jedoch eine Herausforderung. Er beschloss zu erkunden, was überhaupt eine Skulptur sein kann. So begann er zu experimentieren.Der Durchbruch gelang ihm erst nach seinem vierzigsten Lebensjahr, als er wegen des Todes beider Eltern und der Scheidung von seiner damaligen Frau eine schwere Zeit durchmachte. In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre entwickelte er das Konzept One Minute Sculptures, das ihn weltweit bekannt machte. Obwohl Wurm um die Jahrtausendwende bereits ein anerkannter Künstler war, wurde er einem wirklich breiten Publikum erst 2003 durch das Musikvideo zum Lied Can't Stop der Red Hot Chili Peppers bekannt. Darin stellten die Bandmitglieder absurde Situationen mit Alltagsgegenständen dar, also Wurms Minutenskulpturen. Heute lebt und arbeitet der Künstler in Wien und Limberg. Er ist zum zweiten Mal verheiratet und hat insgesamt drei Kinder.BEGLEITPROGRAMM ZUR AUSSTELLUNG ONE MINUTE FOREVER- 20.10.2026 von 10.00 bis 11.00 Uhr und von 14.30 bis 15.30 Uhr- Kreativraum für die Kleinsten | Skulptur, lauf nicht weg!- 24.10.2026 von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr- Kunstworkshop | Verwandlungen in einer Minute- 29.10.2026 von 10.00 bis 10.30 Uhr- Märchenlesung - österreichische Märchen- 12.11.2026 ab 17.00 Uhr- Führung durch die Ausstellung mit dem Kurator Filip Suchomel- 21.01.2027 ab 17.00 Uhr- Führung durch die Ausstellung mit dem Kurator Filip SuchomelÜBER MUSEUM DER SCHÖNEN KÜNSTE LIBERECDas Museum der Schönen Künste Liberec, gegründet 1953, ist das viertgrößte Museum in der Tschechischen Republik. Seine Sammlungen umfassen rund 23.000 Kunstwerke aus der Tschechischen Republik, Deutschland, Österreich, Frankreich, den Niederlanden und anderen europäischen Ländern, darunter Gemälde, Druckgrafiken, Zeichnungen, Skulpturen sowie historische Objekte. Über sechzig Jahre war das Museum im Schloss Liebieg untergebracht, bevor es im Februar 2014 in das ehemalige Stadtbad an der an der Masarykova Straße (früher Kaiser-Franz-Josef-Straße) umzog. Den Besucherinnen und Besuchern bietet es ein dauerhaft attraktives Programm mit zahlreichen temporären, regelmäßig wechselnden Ausstellungen im Bereich der historischen und zeitgenössischen Kunst. Im Herbst 2027 wird es neue Dauerausstellungen präsentieren. Darüber hinaus legt das Museum großen Wert auf Bildung; die museumspädagogische Abteilung bietet Begleitprogramme für Schulen und Familien mit Kindern sowie Feriencamps für Kinder an. Außerdem ist die Museumsbibliothek jeden Donnerstagnachmittag für die Öffentlichkeit geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.galali.cz, IG (https://www.instagram.com/galerieliberec/), FB (https://www.facebook.com/OblastniGalerieLiberec).Medienkontakt:Katerina Trunecková, katerina.truneckova@galali.cz, tel.: +420 724 834 546Original-Content von: Galerie Lazne Liberec, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181495/6372358