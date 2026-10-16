Nach Angaben der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ist am 14. Oktober 2026 ein weiterer Prozess zur Berechnung grenzüberschreitender Stromhandelskapazitäten in Betrieb gegangen. An dem neuen Berechnungsverfahren für den untertägigen Stromhandel (Intraday Capacity Calculation, IDCC(e)) sind 18 Netzbetreiber der europäischen Core-Region beteiligt, darunter auch die vier deutschen Unternehmen 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW. Mit dem Start ist die schrittweise Einführung der untertägigen, flussbasierten Kapazitätsberechnung abgeschlossen. Für die Vermarktung erneuerbarer Energien ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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