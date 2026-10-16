DAX Prognose für Freitag, 16.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.225 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels formatierte der Index das Tagestief. Es ging von hieraus zunächst aufwärts, wobei diese Bewegung im weiteren Handelsverlauf wieder abverkauft worden ist. Der Rücksetzer erreichte aber nicht mehr das Tagestief. Der Index konnte sich am Nachmittag stabilisieren und dynamisch aufwärtslaufen. Die Entlastungsbewegung, die über die 25.400 Punkte-Marke gelaufen ist, wurde nachfolgend für Gewinnmitnahmen genutzt. Auch gestern wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX erholen. Der Index ging bei 25.504 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Kurzfristig bullischer Trend: Im 1h-Chart zeigt sich ein klares Kaufsignal. Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 (25.437 Punkte) notiert, bleibt der Aufwärtstrend in Richtung der nächsten Anlaufziele bei 25.745/60 Punkten intakt.

Kritische Dreh- und Angelpunkte: Auf der Oberseite liegt die entscheidende Hürde im Bereich der Widerstandszone um 25.546-25.590 Punkte . Unterstrichen wird das Setup auf der Unterseite durch wichtige Unterstützungen im Bereich 25.507 Punkte sowie 25.496 Punkte (4h-SMA200) .

Erwartete Tagesrange - Marktstimmung: Trotz der Erholung zeigt das Gesamtsetup für den heutigen Handel eine leicht überwiegende Chance für das Bären-Szenario (55 - Wahrscheinlichkeit vs. 45 - Bull-Szenario) mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.366 und 25.797 Punkten. Der Fear - Greed Index verharrt mit 31 Punkten im Bereich "Fear", was erfahrungsgemäß Raum für kurzfristige Erholungsversuche bietet.

Die jüngste Entwicklung im DAX aktuell zeigt ein von Volatilität geprägtes, aber zunehmend konstruktives Bild. Nachdem der deutsche Leitindex gestern Morgen bei 25.225 Punkten in den vorbörslichen Handel startete, markierte er mit Beginn der Xetra-Sitzung sein Tagestief bei 25.141 Punkten. Von dort aus entwickelte sich eine dynamische Erholungsbewegung über die Marke von 25.400 Punkten, die im späten Handel zwar für Gewinnmitnahmen genutzt wurde, den Index aber dennoch mit einem Xetra-Plus aus dem Handel entließ. Nachbörslich setzte sich die Erholung fort; der Tagesschluss lag schließlich bei 25.504 Punkten.

Auch die Marktbreite spiegelte die Erholung wider: Per Xetra-Schluss standen am 15.10.2026 29 Gewinnern lediglich 11 Verlierer gegenüber.

Top-Performer: Scout24 (+7,68 - Rheinmetall (+4,97 - Zalando (+4,06 %)

Flop-Performer: Infineon (-3,98 - Hochtief (-3,05 - Siemens Energy (-2,01 %)

DAX Kennzahlen im Überblick (14.10. vs. 15.10.2026)

Kennzahl 14.10. (Erwartet - Ist) 15.10. (Erwartet - Ist) Tageshoch (TH) 25.472 - 25.514 Punkte 25.406 - 25.514 Punkte Tagestief (TT) 25.212 - 25.141 Punkte 25.096 - 25.141 Punkte Xetra-Schluss 25.299 Punkte 25.368 Punkte Tagesschluss 25.272 Punkte 25.504 Punkte Tagesrange 260 Punkte 373 Punkte

*Betrachtungszeitraum 08:00 - 22:00 Uhr. Datenquelle: Eigenanalyse via xStation5....

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