Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 16.10.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.691 Punkten. Der Index konnte sich zunächst nicht erholen. Die Notierungen bröckelten im Handelsverlauf immer weiter ab. Erst am Nachmittag, nachdem der Index das Tagestief formatiert hatte, ging es mit Dynamik aufwärts. Im Zuge der Entlastungsbewegung ging es bis zum Handelsschluss aufwärts. Das Tageshoch wurde knapp über der 30.000 Punkte-Marke formatiert, der Tagesschluss knapp unter dieser Marke.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Tagesverlauf - Momentum: Der Nasdaq 100 konnte sich gestern nach einer nachmittäglichen Erholung stabilisieren und notiert aktuell bei 30.008 Punkten.

Wichtige Schlüsselmarken: Auf der Oberseite entscheidet der nachhaltige Ausbruch über die SMA50 (29.991 Punkte) im 1h-Chart über weiteres Kurspotenzial in Richtung 30.345+ Punkte.

Trend-Einschätzung: Während die kurzfristige Prognose neutral gewertet wird, bleibt das übergeordnete Bild im 4h-Chart unterhalb der SMA200 (30.064 Punkte) weiterhin bärisch.

Die Nasdaq 100 Prognose zeigt sich zum Wochenabschluss in einer entscheidenden Phase. Werfen wir einen Blick auf die Lage beim Nasdaq 100 aktuell: Der Tech-Index notierte gestern Morgen bei 29.691 Punkten. Zunächst blieb eine Erholung aus, und die Notierungen bröckelten im Tagesverlauf sukzessive ab. Erst am Nachmittag, nach Formierung des Tagestiefs, setzte eine dynamische Gegenbewegung ein.

Im Zuge dieser Entlastungsbewegung kletterte der Index bis zum Handelsschluss nach oben. Das Tageshoch wurde knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 30.000 Punkten ausgebildet, während der Tagesschlusskurs knapp darunter lag.

Nasdaq 100 Tagesdaten im Überblick (14.10. vs. 15.10.)

Kennzahl (08:00-22:00 Uhr) 14.10. (Erwartet*) 14.10. (Ist*) 15.10. (Erwartet*) 15.10. (Ist*) Tageshoch (TH) 30.010 30.671 30.075 30.010 Tagestief (TT) 29.437 29.889 29.472 29.437 Tagesschluss 29.955 29.997 - - Tagesrange (Punkte) 573 782 - -

*Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr. Datenquelle: Eigenanalyse via xStation5.

Chartcheck: Nasdaq 100 im 1-Stunden-Chart (1h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.10.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart notierte der Nasdaq 100 aktuell gestern Morgen unter der SMA20 (derzeit bei 29.832 Punkten). Am Nachmittag konnte der Index dynamisch über diese Linie steigen und sich darüber etablieren. Im Frühhandel hat der Index nun die SMA50 (aktuell bei 29.991 Punkten) erreicht.

Mit dieser Bewegung hat sich das kurzfristige Chartbild etwas entspannt. Für eine nachhaltig bullische Nasdaq 100 Prognose ist es jedoch essenziell, dass der Index per bestätigtem Stundenschluss über der SMA50 schließt und sich rasch nach oben löst....

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