BÖRSE AKTUELL: Warshs Schweigen zu den Zinssätzen. Befürchtungen hinsichtlich der KI-Schulden dämpfen die Stimmung, doch Erholung zeichnet sich ab

In unserem heutigen Marktbericht Börse blicken wir auf eine ereignisreiche Handelswoche: Trotz anhaltender Debatten über die Zinsentwicklung in den USA und Sorgen um die Finanzierung von KI-Infrastruktur zeigen sich die globalen Märkte leicht erholt. Wichtige Börsen News liefern heute Vorab-Indikatoren aus Asien, Bewegung am Rohstoffmarkt sowie die finalen Inflationsdaten für die Eurozone.

?? Das Wichtigste auf einen Blick (Overnight News)

US-Notenbank Fed: Fed-Chef Kevin Warsh lehnte konkrete Zinspfad-Zusagen bis Ende 2026 ab und verwies auf die anstehenden Zinsentscheide im Oktober und Dezember. Weltweit bleibe ein synchroner geldpolitischer Straffungskurs spürbar.

US-Erzeugerpreise - Anleihen: Der US-PPI für September stieg überraschend stark auf 6,3 - j/j (Konsens: 5,3 - Dennoch fielen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen um 9,9 Bp auf 5,09 - getrieben von einer Flucht in sichere Häfen aufgrund von Sorgen um die Verschuldung von KI-Unternehmen (u. a. CoreWeave).

Ölmarkt knickt ein: WTI-Rohöl fiel um 1,76 - auf ca. 95,8 USD/Barrel. Auslöser waren US-Vorschläge zur Freigabe von weiteren 100 Mio. Barrel aus Notreserven sowie eine Abkühlung der Rhetorik von Donald Trump gegenüber dem Iran.

Was heute für deutsche Anleger besonders relevant ist

Für Anleger am deutschen Markt stehen heute mehrere Schlüsselfaktoren im Mittelpunkt:

EZB-Zinspfad - Eurozone-CPI (11:00 Uhr): Die Veröffentlichung der finalen Verbraucherpreise für September in der Eurozone (erwartet: 3,8 - j/j in der Gesamtrate, 2,5 - Kernrate) gibt den Takt für die Zinserwartungen der Europäischen Zentralbank vor. Eine Bestätigung oder ein Unterschreiten könnte den DAX weiter stützen. DAX-Eröffnung im Plus: Der DAX 40 (DE40) startet mit einem Plus von 0,22 - bei rund 25.672 Punkten freundlich. Die Stabilisierung an der Wall Street nimmt den Druck von den europäischen Indizes....

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