Neues Leben für kultige Musikplayer: Ein Open-Source-Projekt bringt moderne Technikstandards auf alte iPods. Dazu wird das komplette Mainboard der Geräte ausgetauscht. Lange ist es her, dass der iPod das Maß der Dinge im Hören von Musik war. Seither sind viele der einstigen Kultgeräte in Schubladen verschwunden und längst in Vergessenheit geraten. Modder setzen immer wieder dazu an, den Apple-Gadgets neues Leben einzuhauchen. Für Normalos sind die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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