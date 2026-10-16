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Vier führende Einrichtungen schließen erste klinische Erfahrungen mit dem All-Energy-Digital-SPECT/CT von Spectrum Dynamics Medical ab



16.10.2026 / 10:50 CET/CEST

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Erfahrungen an Einrichtungen weltweit belegten die Eignung für Theranostik und Bildgebung im validierten Bereich von 40-400 keV sowie bis zu 500 keV; darüber hinaus wurden weitere wissenschaftliche und klinische Machbarkeitstests bei höheren Energien durchgeführt, darunter Anwendungen mit Tc-99m, I-123, Lu-177, I-131 und Ac-225. Erreicht wurde dies unter Verwendung einer digitalen CZT-SPECT/CT-Plattform mit einem einzigen Kollimator-Design, wobei eine hohe Leistungsfähigkeit über ein breites Spektrum diagnostischer und theranostischer Bildgebungsanwendungen hinweg gewährleistet wurde. Aufbauend auf diesen Arbeiten wird das System nun als "VERITON-CT 400 All-Energy" bezeichnet; neue klinische Bilder und Belege dazu sollen auf der EANM 2026 in Wien vorgestellt werden. MORGES, Schweiz, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Spectrum Dynamics Medical gab heute den Abschluss der ersten klinischen Erfahrungen mit der All-Energy-Erweiterung für die VERITON-CT-400-Serie an vier führenden Einrichtungen bekannt. Die Arbeiten demonstrierten die hocherenergetische theranostische Bildgebung ohne Beeinträchtigung der diagnostischen Leistung. Nach diesem Meilenstein wird die im Juli 2026 eingeführte Systemerweiterung nun als VERITON-CT 400 All-Energy (VERITON-CT 400 AE) bezeichnet. Neue klinische Bilder und Belege werden auf der EANM 2026 in Wien vorgestellt. Klinische Erfahrungen in der diagnostischen und therapeutischen Bildgebung Die klinischen Erfahrungen umfassten Technetium-99m (Tc-99m), Jod-123 (I-123), Lutetium-177 (Lu-177), Jod-131 (I-131) und Actinium-225 (Ac-225): Florida Theranostics (Jupiter, Florida) unter der Leitung von Dr. Ashok Muthu Krishnan demonstrierte Bildgebung mit Tc-99m, I-123, Lu-177 und Ganzkörper-I-131, die allgemeine Nuklearmedizin, diagnostische Bildgebung und therapeutische Bildgebung auf einer Plattform umfasste.

(Jupiter, Florida) unter der Leitung von Dr. Ashok Muthu Krishnan demonstrierte Bildgebung mit Tc-99m, I-123, Lu-177 und Ganzkörper-I-131, die allgemeine Nuklearmedizin, diagnostische Bildgebung und therapeutische Bildgebung auf einer Plattform umfasste. Das Schneider Children's Medical Center of Israel (Petah Tikva, Israel) unter der Leitung von Dr. Zvi Bar-Sever bewertete hochdosierte I-131-Scans nach der Therapie sowie eine Vielzahl von Tc-99m-basierten Scans, darunter Sentinel-Lymphknoten-Lymphszintigraphie, Lungenperfusion, DMSA und Sestamibi-Bildgebung der Nebenschilddrüsen.

(Petah Tikva, Israel) unter der Leitung von Dr. Zvi Bar-Sever bewertete hochdosierte I-131-Scans nach der Therapie sowie eine Vielzahl von Tc-99m-basierten Scans, darunter Sentinel-Lymphknoten-Lymphszintigraphie, Lungenperfusion, DMSA und Sestamibi-Bildgebung der Nebenschilddrüsen. Das Huntsman Cancer Institute (Salt Lake City, Utah) führte unter der Leitung von Dr. Jeff Yap und seinem Team physikalische Bewertungen der theranostischen Isotopenbildgebung durch, darunter In-111, I-131, Lu-177 und Ac-225, um die Bildqualität und die quantitative Leistungsfähigkeit zu bewerten.

(Salt Lake City, Utah) führte unter der Leitung von Dr. Jeff Yap und seinem Team physikalische Bewertungen der theranostischen Isotopenbildgebung durch, darunter In-111, I-131, Lu-177 und Ac-225, um die Bildqualität und die quantitative Leistungsfähigkeit zu bewerten. CHRU de Nancy (Nancy, Frankreich), mit Prof. Laetitia Imbert und Prof. Pierre-Yves Marie demonstrierte drei Tage nach der Therapie eine hochenergetische Ganzkörper-I-131-Bildgebung nach der Behandlung sowie weitere nieder- und hochenergetische Bildgebungsverfahren unter Verwendung von Tc-99m und Lu-177. "Im Juli haben wir eine Weiterentwicklung auf den Markt gebracht. Nach dem, was diese vier Einrichtungen gezeigt haben, hat sie sich einen eigenen Namen verdient. Die Theranostik verändert die Anforderungen, die nuklearmedizinische Abteilungen an einen Scanner stellen, und der VERITON-CT 400 All-Energy ist nun das Flaggschiff unseres Portfolios und der deutlichste Ausdruck dafür, wohin sich SPECT/CT entwickelt. "Kunden bereiten bereits im Vorfeld der EANM Bestellungen vor", sagte Tomer Gabay, Chief Executive Officer von Spectrum Dynamics Medical. "Jeder Standort hat das System auf unterschiedliche Weise getestet, und genau darum ging es", sagte Dr. Yulim Zingerman, Chief Technology Officer von Spectrum Dynamics Medical. "Die technische Raffinesse liegt im Gesamtsystem: digitale CZT-Detektion, 360-Grad-Geometrie, ein Ein-Kollimator-Design, verbesserte Abschirmung, Rekonstruktion und Quantifizierung, die über ein breites Spektrum an Untersuchungen hinweg zusammenwirken. Die gemeinsam mit diesen Einrichtungen entwickelten Protokolle werden den Kunden helfen, dieses Design auf Systemebene in die klinische Praxis umzusetzen." Kliniker an den teilnehmenden Standorten beschrieben ihre Erfahrungen: "Die Verbesserungen zeigen sich deutlich bei allgemeinen nuklearmedizinischen Knochen- und Dopamintransporter-Untersuchungen sowie bei der diagnostischen und therapeutischen Bildgebung mit Lu-177 und I-131. Wir haben erhebliche Verbesserungen bei der anatomischen Klarheit, der Quantifizierung und der Auflösung festgestellt, während die Einfachheit und Integrität des Ein-Kollimator-Designs erhalten blieben", sagte Dr. Ashok Muthu Krishnan von Florida Theranostics. "Nach unserer Erfahrung war die Leistung bei hochdosierten I-131-Scans nach der Therapie sowie bei einer Vielzahl von Tc-99m-basierten Scans, darunter Sentinel-Lymphknoten-Lymphszintigraphie, Lungenperfusion, DMSA und MIBI-Nebenschilddrüsen-Scans, gleichwertig oder besser als bei herkömmlichen SPECT-Verfahren. "Die Möglichkeit, ein derart breites Spektrum an Untersuchungen auf einer einzigen digitalen SPECT/CT-Plattform durchzuführen, ist äußerst wertvoll", sagte Dr. Zvi Bar-Sever vom Schneider Children's Medical Center in Israel. "Actinium-225 ist eines der therapeutischen Radionuklide, deren Abbildung die größten Herausforderungen darstellt, weshalb diese Phantom-Ergebnisse besonders ermutigend sind. Die Visualisierung der Emissionen aus seiner Zerfallskette sowohl bei 218 keV als auch bei 440 keV deutet auf eine Zukunft hin, in der SPECT/CT aussagekräftige Bildgebung nach der Therapie und quantitative Erkenntnisse für Actinium-225-Behandlungen liefern könnte", sagte Dr. Jeff Yap vom Huntsman Cancer Institute an der University of Utah. "Die All-Energy-Erweiterung für die VERITON-CT-400-Serie ermöglichte es uns, die Leistungsfähigkeit unserer digitalen CZT-SPECT/CT-Plattform für die Hochenergie-I-131-Bildgebung deutlich zu verbessern. Dies ist eine spannende Entwicklung für die Bildgebung nach der Behandlung und deren Integration in die klinische Praxis", sagte Prof. Laetitia Imbert, CHRU de Nancy. Eine Plattform für das Theranostik-Zeitalter Der VERITON-CT 400 All-Energy ist eine digitale 360-Grad-CZT-SPECT/CT-Plattform, die für die Theranostik, die Nuklearkardiologie und die allgemeine Nuklearmedizin konzipiert ist. Sein Design mit einem einzigen Kollimator ermöglicht die Bildgebung über Isotope mit niedriger, mittlerer und hoher Energie hinweg. Nuklearmedizinische Abteilungen können zwischen klinisch relevanten Isotopen wechseln, ohne Kollimatoren austauschen zu müssen oder separate Scanner zu benötigen, und so die Therapieplanung, -durchführung und -nachsorge auf einer einheitlichen Plattform unterstützen. Eine digitale SPECT/CT-Plattform unterstützt klinisch relevante diagnostische und theranostische Isotope mithilfe eines Ein-Kollimator-Designs. Der VERITON-CT 400 All-Energy kann ab sofort als neues System oder als Upgrade für bestehende VERITON-CT 400-Installationen bestellt werden. Besuchen Sie https://spectrum-dynamics.com/all-energy/ für weitere Informationen. Sehen Sie sich die Ergebnisse auf der EANM 2026 in Wien an Spectrum Dynamics Medical wird auf dem EANM-Jahreskongress 2026 vom 17. bis 21. Oktober in Wien, Österreich, neue klinische Bilder und erste Kundenerfahrungen mit dem VERITON-CT 400 All-Energy präsentieren. Am Stand 509 in Halle X5 können Besucher Validierungsdaten, Phantomstudien und klinische Erfahrungen einsehen, die im Rahmen von IRB-genehmigten Protokollen in den Bereichen der hochangenergiereichen therapeutischen Isotopenbildgebung, der diagnostischen Bildgebung mit niedrigerer Energie, der Theranostik und der quantitativen digitalen SPECT/CT gewonnen wurden. Um einen Termin auf der EANM 2026 zu vereinbaren oder die Bestellung eines neuen Systems oder eines Upgrades zu besprechen, wenden sich Kunden bitte an ihren lokalen Vertreter von Spectrum Dynamics Medical, besuchen unsere Website ( https://spectrum-dynamics.com/ ) oder senden uns eine Nachricht auf LinkedIn ( https://www.linkedin.com/company/spectrum-dynamics ). Spectrum Dynamics Medical veranstaltet außerdem am Montag, dem 19. Oktober, von 13:15 bis 14:45 Uhr in Halle E2 das Mittagssymposium "Driving Precision Nuclear Medicine with 360° CZT SPECT/CT". Das Symposium wird Folgendes beinhalten: Moderator: Prof. Denis Agostini, MD, PhD (Universitätsklinikum Caen, Frankreich)

Prof. Denis Agostini, MD, PhD (Universitätsklinikum Caen, Frankreich) Prof. Laetitia Imbert, PhD (Universitätsklinikum Nancy, Frankreich) - Prof. Imbert vertritt das CHRU de Nancy, einen der vier ersten Standorte für die klinische Ausbildung.

Prof. Désirée Deandreis, MD, PhD (Gustave Roussy Institut, Frankreich)

Dr. Daniel Juneau, MD (Universitätsklinikum Montreal [CHUM], Kanada) Informationen zu Spectrum Dynamics Medical Spectrum Dynamics Medical entwickelt digitale SPECT- und SPECT/CT-Systeme für die Nuklearkardiologie, die allgemeine Nuklearmedizin, die Onkologie und die Theranostik. Das Unternehmen stellte 2007 mit dem D-SPECT CARDIO das weltweit erste dedizierte digitale kardiale SPECT-System vor, gefolgt von den vielseitigen Plattformen VERITON und VERITON-CT 2018. Basierend auf einer ringförmigen 360-Grad-CZT-Detektorarchitektur unterstützt der VERITON-CT 400 All-Energy die digitale, quantitative Bildgebung über diagnostische und therapeutische Isotope hinweg. Weitere Informationen zu Spectrum Dynamics Medical und der VERITON-CT-Plattform finden Sie unter www.spectrum-dynamics.com . Medienkontakt Josh Adland, VP Marketing, Spectrum Dynamics Medical, JoshA@spectrum-dynamics.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vier-fuhrende-einrichtungen-schlieWen-erste-klinische-erfahrungen-mit-dem-all-energy-digital-spectct-von-spectrum-dynamics-medical-ab-302911101.html



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