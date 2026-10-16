Berlin (ots) -Der Wirtschaftsjournalist und Finanzexperte Stefan Loipfinger untersucht in einer neu gestarteten Rechercheserie die Risiken professioneller Kapitalanlagen. Er geht unter dem Titel "Wenn Profis versagen" Fragen nach, die unter anderem untersuchen, wie gut millionenschwere Investitionsentscheidungen vorbereitet werden, wer die Versprechen von Fondsmanagern, Vermögensverwaltern und Investmentexperten kritisch hinterfragt. Im Fokus der Serie, die auf dem Informationsportal Investmentcheck.de veröffentlicht wird, stehen auch Anlageentscheidungen, bei denen nicht nur die versprochene Rendite zählt, sondern auch die Qualität der Prüfung, die Transparenz der Produkte und die tatsächlichen wirtschaftlichen Ergebnisse für die Investoren.Der erste Teil der Serie ist am 9. September 2026 unter dem Titel "Wenn Profis versagen - Warum Millioneninvestitionen eine unabhängige Prüfung brauchen" erschienen. Mit "Private Equity ohne Erfolgsgarantie" folgte am 7. Oktober der zweite Teil. Loipfinger greift damit ein Thema auf, das über den klassischen grauen Kapitalmarkt hinausreicht. Auch institutionelle Investoren und professionelle Vermögensverwalter sind nicht davor gefeit, Risiken falsch einzuschätzen oder sich auf unzureichend hinterfragte Annahmen zu verlassen.Gerade bei komplexen Anlageprodukten ist es entscheidend, zwischen überzeugender Präsentation und belastbarer wirtschaftlicher Substanz zu unterscheiden. Vergangene Erfolge sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Hohe Renditekennzahlen sagen für sich genommen wenig darüber aus, wie viel Kapital tatsächlich zurückgeflossen ist, wie lange Gelder gebunden waren und welche Kosten sowie Risiken die Investoren getragen haben.Die Serie bietet konkrete Anlagebeispiele und nachvollziehbare Analysen. Ihr Anspruch ist es, wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich zu machen und Informationsdefizite offenzulegen, die für Anleger erhebliche Folgen haben können.Loipfinger ist Bankkaufmann, Betriebswirt und freier Wirtschaftsjournalist. Seit mehr als drei Jahrzehnten beschäftigt er sich mit dem grauen Kapitalmarkt und den Risiken komplexer Kapitalanlagen. Bereits 1994 machte er sich selbstständig. Schwerpunkt seiner Arbeit sind kritische Analyse von Anlageprodukten und die Überprüfung ihrer wirtschaftlichen Grundlagen. Neben seiner journalistischen Arbeit erstellt Loipfinger auch Gutachten zu Kapitalanlagen und unterstützt mit sachverständigen Stellungnahmen auch die Anlegerseite in Rechtsstreitigkeiten. Er war beziehungsweise ist er als Sachverständiger im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages tätig und arbeitet zudem für Verbraucherorganisationen wie den Bundesverband der Verbraucherzentralen, die Bürgerbewegung Finanzwende oder die Stiftung Warentest.Die Serie "Wenn Profis versagen" ist auf Investmentcheck.de abrufbar:https://www.investmentcheck.de/wenn-profis-versagen/https://www.investmentcheck.de/private-equity-ohne-erfolgsgarantie/Zusätzlicher Lektüretipp:https://www.investmentcheck.de/riskante-renditejagd/Pressekontakt:Stefan LoipfingerInvestmentcheck.deTelefon: 08031 / 90 16 500stefan.loipfinger@investmentcheck.dehttps://www.investmentcheck.de/Original-Content von: Investmentcheck.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183643/6372410