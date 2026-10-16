Azzano San Paolo (BG) (ots) -LEGAMI, die führende italienische Marke im Geschenk- und Schreibwarenbereich, kündigt für den 23. Oktober 2026 die Veröffentlichung von We are Dreamers: Die Schlacht der Erdbeeren an, dem ersten Abenteuerroman aus der Feder von Gründer und CEO Alberto Fassi.Das Buch greift zentrale Themen wie Freundschaft und gegenseitige Unterstützung, das Annehmen der eigenen Individualität sowie die Wertschätzung der Vielfalt auf. Auch die Wiederentdeckung der Verbindung zur Natur spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte - ein Anliegen, das Alberto Fassi besonders am Herzen liegt. Um die biologische Vielfalt zu schützen, hat er zudem das DREAMLAND-Naturschutzgebiet gegründet.In Deutschland erscheint das Buch im Adrian & Wimmelbuchverlag. Die Illustrationen stammen von Iacopo Bruno, einem der international renommiertesten Illustratoren, der insbesondere für seine Covergestaltungen der Harry-Potter-Bücher bekannt ist.In einer grauen Welt, in der alles kontrolliert wird, feiert We are Dreamers: Die Schlacht der Erdbeeren eine freie, fantasievolle und farbenfrohe Sicht auf die Welt, die ganz dem Universum von LEGAMI entspricht.Der Roman steckt voller Humor, Wärme und wilder Abenteuer und begleitet vier Freunde, die erkennen, dass Unvollkommenheit die einzige Superkraft ist, auf die es wirklich ankommt - und dass ihre Verbundenheit ihre einzige Hoffnung in der Dunkelheit ist.Im Mittelpunkt von We are Dreamers steht die Überzeugung, dass eine bessere Welt entstehen kann, wenn jeder Mensch positive Energie in sich trägt, auf seine eigene Weise aktiv wird, echte und aufrichtige Beziehungen pflegt und der Natur wieder einen zentralen Platz in unserem Leben gibt.We are Dreamers: Die Schlacht der ErdbeerenDie NEXTs stehen bevor. Vier Tage lang werden alle Zwölfjährigen auf die Probe gestellt, um herauszufinden, ob sie würdig sind, den Premium-Status zu erreichen und vielleicht sogar einen der begehrten Golden Stars zu erhalten. Was mit denen geschieht, die scheitern, bleibt dagegen im Dunkeln - und lässt sich in zwei Worten zusammenfassen: Campus und Reset.Alice weiß genau, was auf dem Spiel steht. Mehr als alles andere wünscht sie sich, die perfekte Tochter zu werden, von der ihre Mutter immer geträumt hat. Doch tief in ihrem Inneren weiß Alice, dass sie in dieser Welt, in der alles und jeder in dieselbe Form passen muss, eine Ausnahme ist.Während sie mit ihren Zweifeln kämpft, lernt Alice Bruno kennen, einen sanften Riesen mit einem Herz aus Gold, Daniela, eine Perfektionistin, und Carlo, einen brillanten Erfinder, der zugleich ein besonderes Talent dafür hat, Chaos anzurichten. Gemeinsam wagen sie sich dorthin, wo sich seit Jahren niemand mehr hingetraut hat: in die Risse des Systems - an einen Ort, an dem Farben ohne Erlaubnis hervorbrechen, das Leben keinen geraden Linien mehr folgt und man sich sogar mit einem Huhn und einigen ziemlich ungewöhnlichen Schweinen anfreunden kann..."Die tiefsten Verbindungen entstehen durch die positiven Emotionen, die wir miteinander teilen", sagt Alberto Fassi. "Ich freue mich sehr, dass We are Dreamers nun auch Leserinnen und Leser in Deutschland erreicht. Das Buch ist eine Einladung an junge Menschen, mutig zu träumen, ihre Unvollkommenheiten anzunehmen und die Schönheit der Natur neu zu entdecken - sowohl um sie herum, als auch in sich selbst. Ich hoffe, dass sich jede Leserin und jeder Leser ein Stück weit in diesen Figuren wiedererkennt und den Mut findet, zum Helden der eigenen, wunderbar unvollkommenen Geschichte zu werden."Ab dem 23. Oktober ist We are Dreamers. Die Schlacht der Erdbeeren dann im Buchhandel und auf der LEGAMI Website erhältlich.Über LEGAMIDie LEGAMI S.p.A. wurde 2003 von Alberto Fassi als Benefit Corporation gegründet. Die Geschenk- und Schreibwarenmarke vereint ein Universum aus mehr als 5.000 Produkten in 17 Welten: von Schreibwaren über Wohnaccessoires und Reiseprodukte bis hin zu Beauty-Artikeln, Vintage-Spielen und Tech-Accessoires.LEGAMI ist in über 70 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeitende. Das Unternehmen setzt auf ein Multichannel-Vertriebsmodell und vertreibt seine Produkte über den Großhandel, mit mehr als 800 Verkaufsflächen und Shop-in-Shops in führenden Kaufhäusern und Buchhandlungen weltweit sowie über 13.000 autorisierten Handelspartnern, über den eigenen Einzelhandel mit mehr als 210 Monobrand-Boutiquen sowie online.Als Benefit Corporation engagiert sich LEGAMI nachhaltig für Umwelt- und Sozialprojekte mit dem Ziel, Mehrwert für Menschen, lokale Gemeinschaften und die Umwelt zu schaffen. Dazu gehört, ökologische Räume zu bewahren und eine nachhaltige Entwicklung mit messbaren Ergebnissen zu fördern.Pressekontakt:HETTENBACH GMBH & CO KGKOMMUNIKATIONSAGENTURWerderstr. 13474074 HeilbronnJulia Riebs (07131) 7930-106Jasmin Braunauer (07131) 7930-102legami@hettenbach.deOriginal-Content von: LEGAMI S.p.A Società Benefit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183246/6372405