Ethereum steht nach dem jüngsten Rücksetzer erneut an einer entscheidenden Wegmarke und notiert aktuell bei 2.449,40 US$. In meiner letzten Analyse hatte ich oberhalb von 2.815 US$ einen Ausbruch mit anschließendem Kurspotenzial bis 3.398 US$ favorisiert. Doch dieser Befreiungsschlag blieb aus und stattdessen rutschte die Kryptowährung wieder deutlich zurück. Mit dem jüngsten Test der Unterstützung bei 2.395 US$ steht nun die Frage im Raum, ob die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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