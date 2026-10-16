Der KI-Boom erlebt gerade einen empfindlichen Dämpfer. Noch vor wenigen Monaten schien für Unternehmen mit künstlicher Intelligenz nahezu alles möglich. Doch Mitte Oktober 2026 wächst an der Wall Street die Skepsis. Anleger hinterfragen zunehmend, ob die gewaltigen Investitionen in KI tatsächlich die erhofften Gewinne liefern werden. Besonders deutlich zeigte sich die Nervosität am Mittwoch: Einzelne KI-Infrastrukturwerte verloren innerhalb eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de