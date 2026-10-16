Die Aktie von Sky Harbour Group bietet Anlegern Zugang zu einem spezialisierten Immobiliengeschäft mit langfristigen Mietverträgen und erheblichem Ausbaupotenzial. Trotz wachsender Erträge und einer umfangreichen Projektpipeline notiert das Papier deutlich unter dem geschätzten Wert des bestehenden Portfolios. Ein Geschäftsmodell mit schwer ersetzbaren Vermögenswerten Sky Harbour Group entwickelt und vermietet Hangarflächen für die private und geschäftliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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