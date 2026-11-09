The following instruments on XETRA do have their first trading 09.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.11.2026
Aktien
1 CA2311951081 Cupani Metals Corp.
2 US83085C1071 Sky Harbour Group Corp.
3 US0043973033 Accuray Inc.
4 CA00856T1012 Agrion International Ltd.
5 US20678X8092 CDT Equity Inc.
6 US68237Q5009 Onconetix Inc.
7 CA74767U1012 Quantex Digital Corp.
8 CA7900147082 St. James Gold Corp.
Anleihen
1 US247361A402 Delta Air Lines Inc.
2 ES0324244013 Mapfre S.A.
3 FR001401BMS2 Agence Française de Développement
4 DE000DP9BAT6 DZ BANK AG
5 XS3552801014 Meta Platforms Inc.
6 XS3552752480 Meta Platforms Inc.
7 XS3552801287 Meta Platforms Inc.
8 XS3556786013 ING Groep N.V.
9 ES0224244147 Mapfre S.A.
10 XS3552800800 Meta Platforms Inc.
11 XS3552752563 Meta Platforms Inc.
12 XS3552752217 Meta Platforms Inc.
13 EU000A4E3CM0 Europäische Union
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.11.2026
Aktien
1 CA2311951081 Cupani Metals Corp.
2 US83085C1071 Sky Harbour Group Corp.
3 US0043973033 Accuray Inc.
4 CA00856T1012 Agrion International Ltd.
5 US20678X8092 CDT Equity Inc.
6 US68237Q5009 Onconetix Inc.
7 CA74767U1012 Quantex Digital Corp.
8 CA7900147082 St. James Gold Corp.
Anleihen
1 US247361A402 Delta Air Lines Inc.
2 ES0324244013 Mapfre S.A.
3 FR001401BMS2 Agence Française de Développement
4 DE000DP9BAT6 DZ BANK AG
5 XS3552801014 Meta Platforms Inc.
6 XS3552752480 Meta Platforms Inc.
7 XS3552801287 Meta Platforms Inc.
8 XS3556786013 ING Groep N.V.
9 ES0224244147 Mapfre S.A.
10 XS3552800800 Meta Platforms Inc.
11 XS3552752563 Meta Platforms Inc.
12 XS3552752217 Meta Platforms Inc.
13 EU000A4E3CM0 Europäische Union
© 2026 Xetra Newsboard